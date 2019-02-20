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      766 тисяч гривень – тільки за розмитнення: топ-5 найдорожчих "євроблях" в Україні

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      Найдорожча "євробляха" – Porshe 911 Turbo S
      Найдорожча "євробляха" – Porshe 911 Turbo S / porsche.ua

      Найдорожчим автомобілем на єврономерах, який розмитнили протягом пільгового періоду, виявився Porshe 911 TURBO S 2013 року. 766 тисяч 100 гривень сплатив власник за його оформлення.

      При цьому митна вартість автомобіля становила 83 тисячі 100 доларів США, повідомила Державна фіскальна служба України.

      Які штрафи загрожують власникам авто на єврономерах за несвоєчасне розмитнення – читайте у матеріалі 24 каналу

      Друге місце у топ-5 елітних "євроблях", які розмитнювали протягом трьох місяців дії пільгового періоду, посів також автомобіль Porshe – CAYENNE S 2015 року випуску. Його вартість – 76 тисяч доларів США (приблизно 2 мільйони та 50 тисяч гривень), а вартість розмитнення – 705 тисяч гривень.

      Третє місце у списку – Bentley Flying Spur 2014 року з митною вартістю у 74 тисячі 500 доларів (трохи більше за 2 мільйони гривень). За його розмитнення сплатили майже 728 тисяч гривень.

      Автомобілі на четвертому і п'ятому місцях – два "мерседеси" – відстали суттєво. MERCEDES-BENZ G CLASSE 2015 року за 63,6 тисячі доларів США поповнив бюджет України на 593 тисячі 400 гривень, а MERCEDES-BENZ V-CLASSE 2018 року за 62 тисячі доларів – на 553 тисячі гривень.

      Авто на єврономерах
      Топ-5 найдорожчих "євроблях", розмитнених протягом пільгового періоду

      22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку з коефіцієнтом 0,5 для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Станом на 19 лютого в Україні вже розмитнили 124 тисячі "євроблях", а державний бюджет отримав за них 7,67 мільярда гривень.

      Розмитнення
      Як розрахувати вартість розмитнення авто на єврономерах

      Дивіться відео з поясненнями, що означає новий закон про авто на єврономерах:

       

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      Теги: Новини України Авто на єврономерах Мито Авто Транспорт Державна фіскальна служба
      Джерело: 24 канал
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