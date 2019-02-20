766 тисяч гривень – тільки за розмитнення: топ-5 найдорожчих "євроблях" в Україні

Найдорожчим автомобілем на єврономерах, який розмитнили протягом пільгового періоду, виявився Porshe 911 TURBO S 2013 року. 766 тисяч 100 гривень сплатив власник за його оформлення.

При цьому митна вартість автомобіля становила 83 тисячі 100 доларів США, повідомила Державна фіскальна служба України.

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Друге місце у топ-5 елітних "євроблях", які розмитнювали протягом трьох місяців дії пільгового періоду, посів також автомобіль Porshe – CAYENNE S 2015 року випуску. Його вартість – 76 тисяч доларів США (приблизно 2 мільйони та 50 тисяч гривень), а вартість розмитнення – 705 тисяч гривень.

Третє місце у списку – Bentley Flying Spur 2014 року з митною вартістю у 74 тисячі 500 доларів (трохи більше за 2 мільйони гривень). За його розмитнення сплатили майже 728 тисяч гривень.

Автомобілі на четвертому і п'ятому місцях – два "мерседеси" – відстали суттєво. MERCEDES-BENZ G CLASSE 2015 року за 63,6 тисячі доларів США поповнив бюджет України на 593 тисячі 400 гривень, а MERCEDES-BENZ V-CLASSE 2018 року за 62 тисячі доларів – на 553 тисячі гривень.



Топ-5 найдорожчих "євроблях", розмитнених протягом пільгового періоду

22 лютого 2019 року спливає термін пільгового періоду застосування ставки акцизного податку з коефіцієнтом 0,5 для митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією. Станом на 19 лютого в Україні вже розмитнили 124 тисячі "євроблях", а державний бюджет отримав за них 7,67 мільярда гривень.



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