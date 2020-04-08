Как в условиях эпидемии пройдет призыв и освобождение срочников в запас

Военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут освобождены в запас вовремя. Очередной призыв на срочную службу перенесен на май - июль 2020 года.

"Срок выполнения мероприятий, связанных с освобождением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остается без изменений", – сказал министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства.

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Очередной призыв граждан на срочную военную службу указом Президента Украины перенесен с апреля – июня на май – июль 2020 года,

– добавил Таран.

Он напомнил, что такие меры принимаются, чтобы не допустить распространения в Украине коронавируса.

Сколько людей призовут на службу

Всего планируют призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в

Вооруженные силы Украины – 9 тысяч,

Национальную гвардию – 5 тысяч 460 человек,

Государственную пограничную службу - 1 тысячу 300 человек,

Государственную специальную службу транспорта – 700 человек.

Сколько уволят в запас

В целом в апреле – июле из Вооруженных сил будут уволены в запас около 6 тысяч 700 военнослужащих-срочников. По-прежнему военнослужащих срочной службы не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС.



Кто имеет право на отсрочку от службы в армии / Инфографика 24 канала



Кто имеет право на освобождение от службы в армии / Инфографика 24 канала