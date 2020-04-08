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      Как в условиях эпидемии пройдет призыв и освобождение срочников в запас

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      Призыв и освобождение срочников в запас во время эпидемии коронавируса в Украине / 24 канал

      Военнослужащие-срочники, отслужившие установленные сроки, будут освобождены в запас вовремя. Очередной призыв на срочную службу перенесен на май - июль 2020 года.

      "Срок выполнения мероприятий, связанных с освобождением в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, остается без изменений", – сказал министр обороны Андрей Таран, сообщает пресс-служба ведомства.

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      Очередной призыв граждан на срочную военную службу указом Президента Украины перенесен с апреля – июня на май – июль 2020 года,
      – добавил Таран.

      Он напомнил, что такие меры принимаются, чтобы не допустить распространения в Украине коронавируса.

      Сколько людей призовут на службу

      Всего планируют призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в

      • Вооруженные силы Украины – 9 тысяч,
      • Национальную гвардию – 5 тысяч 460 человек,
      • Государственную пограничную службу - 1 тысячу 300 человек,
      • Государственную специальную службу транспорта – 700 человек.

      Сколько уволят в запас

      В целом в апреле – июле из Вооруженных сил будут уволены в запас около 6 тысяч 700 военнослужащих-срочников. По-прежнему военнослужащих срочной службы не будут привлекать к выполнению задач в районе проведения ООС.

      відстрочка від призову в армію хто має право
      Кто имеет право на отсрочку от службы в армии / Инфографика 24 канала

      хто має право не служити в армії звільнення від служби в ЗСУ
      Кто имеет право на освобождение от службы в армии / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Андрей Таран Міністерство оборони України Вооруженные силы Украины Новости Украины
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