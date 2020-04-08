Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас

Військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно. Черговий призов на строкову службу перенесено на травень – липень 2020 року.

"Терміни виконання заходів, пов’язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін", – сказав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба відомства.

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Черговий призов громадян на строкову військову службу указом Президента України перенесено з квітня – червня на травень – липень 2020 року,

– додав Таран.

Він нагадав, що таких заходів вживають, щоб не допустити поширенні в Україні коронавірусу.

Скількох людей призвуть на службу

Всього планують призвати та скерувати до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до:

Збройних сил України – 9 тисяч,

Національної гвардії – 5 тисяч 460 осіб,

Державної прикордонної служби – 1 тисячу 300 осіб,

Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб.

Скількох звільнять у запас

Всього у квітні – липні зі Збройних сил буде звільнено в запас близько 6 тисяч 700 військовослужбовців-строковиків. Як і раніше, військовослужбовців строкової служби не залучатимуть до виконання завдань у районі проведення ООС.



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