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      Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас

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      Призов і звільнення строковиків у запас під час епідемії коронавірусу в Україні / 24 канал

      Військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно. Черговий призов на строкову службу перенесено на травень – липень 2020 року.

      "Терміни виконання заходів, пов’язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін", – сказав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба відомства.

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      Черговий призов громадян на строкову військову службу указом Президента України перенесено з квітня – червня на травень – липень 2020 року,
      – додав Таран.

      Він нагадав, що таких заходів вживають, щоб не допустити поширенні в Україні коронавірусу.

      Скількох людей призвуть на службу

      Всього планують призвати та скерувати до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до:

      • Збройних сил України – 9 тисяч,
      • Національної гвардії – 5 тисяч 460 осіб,
      • Державної прикордонної служби – 1 тисячу 300 осіб,
      • Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб.

      Скількох звільнять у запас

      Всього у квітні – липні зі Збройних сил буде звільнено в запас близько 6 тисяч 700 військовослужбовців-строковиків. Як і раніше, військовослужбовців строкової служби не залучатимуть до виконання завдань у районі проведення ООС.

      відстрочка від призову в армію хто має право
      Хто має право на відстрочку від служби в армії / Інфографіка 24 каналу

      хто має право не служити в армії звільнення від служби в ЗСУ
      Хто має право на звільнення від служби в армії / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Андрій Таран Міністерство оборони України Збройні сили України
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