Як в умовах епідемії пройде призов і звільнення строковиків у запас
Військовослужбовці-строковики, які відслужили встановлені терміни, будуть звільнені в запас вчасно. Черговий призов на строкову службу перенесено на травень – липень 2020 року.
"Терміни виконання заходів, пов’язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які відслужили встановлені строки служби, залишаються без змін", – сказав міністр оборони Андрій Таран, повідомляє пресслужба відомства.
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Черговий призов громадян на строкову військову службу указом Президента України перенесено з квітня – червня на травень – липень 2020 року,
– додав Таран.
Він нагадав, що таких заходів вживають, щоб не допустити поширенні в Україні коронавірусу.
Скількох людей призвуть на службу
Всього планують призвати та скерувати до військ 16 тисяч 460 осіб, у тому числі до:
- Збройних сил України – 9 тисяч,
- Національної гвардії – 5 тисяч 460 осіб,
- Державної прикордонної служби – 1 тисячу 300 осіб,
- Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб.
Скількох звільнять у запас
Всього у квітні – липні зі Збройних сил буде звільнено в запас близько 6 тисяч 700 військовослужбовців-строковиків. Як і раніше, військовослужбовців строкової служби не залучатимуть до виконання завдань у районі проведення ООС.
Хто має право на відстрочку від служби в армії / Інфографіка 24 каналу
Хто має право на звільнення від служби в армії / Інфографіка 24 каналу
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