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Как правильно варить кукурузу: полезные советы

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Как варить кукурузу правильно, советы по варке кукурузы
Как варить кукурузу правильно, советы по варке кукурузы / 24 канал

Вареная кукуруза – это одно из самых любимых летних блюд, которое подходит как взрослым, так и детям. Как правильно варить кукурузу, чтобы сохранить все полезные свойства – читайте далее в материале.

Рецепт приготовления кукурузы очень важен, так как именно от приготовления зависит вкус и качество блюда. Но несмотря на простоту технологии приготовления, многие детали могут повлиять на конечный результат.

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Предлагаем Вам узнать несколько основных правил и советов, как лучше и правильнее варить кукурузу, чтобы сохранить максимум полезных свойств и вкуса.

Как правильно варить кукурузу: инструкция

Подготовка кукурузы к варке заключается в том, что предварительно ее нужно обязательно промыть под чистой проточной водой и удалить все грязные листья. Полностью початок от листьев очищать не обязательно. Главное – удалите перед варкой испорченные листья.


Как варить кукурузу: первый шаг – очищение

Перед варкой желательно замочить кукурузу на час в холодной воде, а варить следует початки кукурузы примерно одинаковых размеров. Это необходимо для того, чтобы кукуруза сварилась вся равномерно. Если початки слишком большие, разрежьте их пополам.

Как варить старую кукурузу

Даже перезревшая и "старая" кукуруза после отваривания будет мягкой и сочной, если ее правильно сварить. Для этого необходимо сначала очистить початки от волокон и листьев, затем разрезать их пополам и после этого залить смесью обычной питьевой холодной воды с молоком в соотношении 1:1.

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В такой молочной смеси кукуруза должна в целом пролежать 4 часа, после чего ее можно отварить классическим способом.

Сколько минут варить кукурузу

Количество времени приготовления кукурузы зависит напрямую от степени ее зрелости. Например, молодая кукуруза будет готова через 20-30 минут варки, а зрелую кукурузу следует варить 30-40 минут. Время приготовления хорошо вызревших початков составляет 2-3 часа.


Как варить кукурузу: главное правило – не переварить ее

Самое главное – это не переварить кукурузу, чтобы зерна не начали твердеть. Кстати, молодая кукуруза вкусная даже без соли, она нежная и мягкая, и на отваривание вполне хватает всего тридцати минут.

Идеально отваривать початки кукурузы в чугунной кастрюле, в которой достаточно толстые стенки, при этом крышка кастрюли должна быть закрыта. Также хорошо варится кукурузка в глиняной кастрюльке. Можно варить кукурузу и в пароварке, и даже в микроволновой печи. Некоторые умудряются запекать ее в духовке.

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Как правильно приготовить кукурузу

1. Кукурузу следует опустить в кипящую воду.

2. Перед варкой и во время приготовления воду солить не нужно, потому что зерна будут жесткими.

3. Солят кукурузу обычно за 5 минут до готовности или перед тем, как подать на стол.


Лакомьтесь вареной кукурузой, пока она теплая

4. В воду для варки можно добавить немного сахара и сливочного масла – они придадут блюду нежный вкус.

5. На большом огне варить кукурузу нельзя. Сразу после закипания уменьшите огонь.

6. При охлаждении кукуруза немного затвердевает, поэтому желательно есть ее почти сразу после варки, пока она еще теплая.

Теги: LifeStyle Здоровое питание Food and Drinks Советы
Источник: Podskazok.net
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