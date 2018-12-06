Как вернуть деньги, если вы переплатили в платежка за газ: ответ эксперта

Если человек заметил, что переплатил значительную сумму в платежках за газ, к тому же лишь через какое-то время, то эти деньги он все равно сможет вернуть.

Об этом рассказал заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк в прямом эфире 24 канала.

Читайте также: Облгазы Фирташа искусственно создают украинцам виртуальные долги за газ, – "Нафтогаз"

Как отметил эксперт, для того, чтобы вернуть деньги, в первую очередь, нужно обратиться к поставщику.

Механизм возврата денег. Если реакции от поставщика нет, то нужно обратиться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). И уже НКРЕКП может применить к лицензиату санкции или штраф и обязать его вернуть эти деньги,

– ответил Алексей Хабатюк.

"Есть еще один путь возврата денег. Поскольку факт переплаченной суммы в платежках – это фактически мошенничество, то можно обратиться в полицию. Такое дело может затянуться, но принцип здесь простой – если вы эту проблему не решите, то в следующий раз получите сумму в платежках еще в три раза большую", – добавил эксперт.

К слову, рост бюджетных расходов на субсидии за последние 5 лет – неистовый. От 10 миллиардов в 2014 до 73 миллиардов в 2018 – такая динамика их роста. Причина – в подорожании газа и энергоносителей. Но еще больше – в желании правительства "защитить" неплатежеспособных. При том, что у правительства недостаточно денег это делать.