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      Як повернути гроші, якщо ви переплатили у платіжках за газ: відповідь експерта

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      Як повернути гроші, якщо ви переплатили у платіжках: відповідь експерта
      Як повернути гроші, якщо ви переплатили у платіжках: відповідь експерта / radiotrek.rv.ua

      Якщо людина помітила, що переплатила значну суму у платіжках за газ, до того ж лише з часом, то ці гроші вона все одно зможе повернути.

      Про це розповів заступник начальника департаменту енергоефективності "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк у прямому ефірі 24 каналу.

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      Як зазначив експерт, для того, щоб повернути гроші, в першу чергу, потрібно звернутися до свого постачальника.

      Механізм повернення грошей є. Якщо реакції від постачальника немає, то потрібно звернутися до Національної комісії, що здійснює державне врегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). І вже НКРЕКП може застосувати до ліцензіата санкції або штраф і зобов'язати його повернути ці гроші,
      – відповів Олексій Хабатюк.

      "Є ще один шлях повернення грошей. Оскільки факт перебільшеної суми у платіжках – це фактично шахрайство, то можна звернутися до поліції. Така справа може затягнутися, але принцип тут простий – якщо ви цю проблему не вирішите, то наступного разу отримаєте суму у платіжках ще в три рази більшу", – додав експерт.

      До слова, ріст бюджетних витрат на субсидії за останні 5 років – шалений. Від 10 мільярдів у 2014 до 73 мільярдів у 2018 – така динаміка їхнього зростання. Причина – у подорожчанні газу та енергоносіїв. Але ще більше – у бажанні уряду "захистити" неплатоспроможних. При тому, що в уряду недостатньо грошей це робити.

      Дивіться повний випуск інтерв'ю за 6 грудня 2018 року:

       

      Теги: Новини України Тарифи на газ Гроші
      Джерело: 24 канал
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