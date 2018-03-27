Как вернуть украденную страну людям и спасти ее от обнищания

Украинцы на грани нищеты, олигархи грабят бюджет, власть имитирует реформы, топ-коррупционеры остаются безнаказанными, силовики ставят на колени добровольцев, активистов и политиков преследуют по всей стране. Избиение, поджоги автомобилей, уголовные дела, отстранение от должностей – дерзкие инструменты давления на представителей "Самопомочи".

Как построить успешную страну? На 14 съезде партии "Объединение "Самопомич" обнародовало собственную стратегию: выжить ради успеха, иметь союзников, внедрять жесткие санкции против оккупанта и укреплять украинскую армию – вот что нужно чтобы побороть российскую агрессию.

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Ключевая задача партии – установить гражданский контроль над бюджетом обороны, ведь до сих пор как расходуются средства на армию секрет.

Выиграть решающее сражение против коррупционеров: украинцы уже получили первые победы: э-декларирование введено, НАБУ и САП создан. Однако, чтобы привлечь топ-коррупционеров к ответственности – необходим Антикоррупционный суд. Принципиальные требования: суд должен рассматривать дела исключительно о топ-коррупции, а судей должны отбирать международные эксперты.

Коррупция остается главной пуповиной, которая нас соединяет с режимом Путина. Мы с вами приблизились к тому, чтобы ее перерезать,

– отметил народный депутат Украины Егор Соболев.

Работать свободно – зарабатывать честно: украинская экономика должна заработать для благосостояния украинцев, а не обогащения олигархов. Из-за махинаций с налогами бюджет ежегодно теряет до 180 миллиардов гривен. За эти деньги можно построить 52 суперсовременные больницы, или же отремонтировать все дороги национального значения.

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Как "Самопомич" планирует менять существующую государственную систему – смотрите в программе.