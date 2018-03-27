Як повернути вкрадену країну людям та врятувати її від зубожіння

Українці на межі зубожіння, олігархи грабують бюджет, влада імітує реформи, топ-корупціонери уникають покарання, силовики ставлять на коліна добровольців, активістів та політиків переслідують по всій країні. Побиття, підпали автомобілів, кримінальні справи, усунення з посад – зухвалі інструменти тиску на представників "Самопомочі".

Як збудувати успішну країну? На 14 з’їзді партії "Об’єднання "Самопоміч" оприлюднила власну стратегію: вижити заради успіху, мати союзників, впроваджувати жорсткі санкції проти окупанта та зміцнювати українську армію – ось що потрібно аби побороти російську агресію.

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Ключове завдання партії – встановити цивільний контроль над бюджетом оборони, адже досі як витрачаються кошти на військо є таємницею.

Виграти вирішальний бій проти корупціонерів: українці уже здобули перші перемоги: е-декларування запроваджено, НАБУ та САП створено. Однак, щоб притягнути топ-корупціонерів до відповідальності – необхідний Антикорупційний суд. Принципові вимоги: суд має розглядати справи виключно про топ-корупцію, а суддів мають відбирати міжнародні експерти.

Корупція залишається головною такою пуповиною, яка нас з’єднує з режимом Путіна. Ми з вами наблизилися до того, щоб її перерізати,

– зазначив народний депутат України Єгор Соболєв.

Працювати вільно – заробляти чесно: українська економіка має запрацювати для добробуту українців, а не збагачення олігархів. Через махінації з податками бюджет щороку втрачає до 180 мільярдів гривень. За ці гроші можна збудувати 52 суперсучасні лікарні, або ж відремонтувати всі дороги національного значення.

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Як "Самопоміч" планує змінювати існуючу державну систему – дивіться у програмі.