У "Самопомочі" є багато кандидатів на посаду Президента України
Народний депутат від партії "Об'єднання Самопоміч" Вікторія Войціцька переконана, що у партії є багато кандидатур, які гідні того, щоб бути висунутими у кандидати на посаду Президента України. Проте невідомо, хто конкретно буде висувати свої кандидатури.
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Джерело: 24 Канал
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