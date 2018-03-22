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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Україна є надійним транзитером газу, – нардеп

88 Читать новость на русском
Вікторія Войціцька
Вікторія Войціцька / Фото з вільних джерел

Народний депутат від партії "Об'єднання Самопоміч" Вікторія Войціцька переконана, що Україна є досі надійним транзитером газу.

Про це зазначила нардеп у прямому ефірі 24 Каналу.

"Ми всі роки говоримо про те, що Україна є надійним транзитером, тобто ми можемо забезпечити функціонування цієї газотранспортної системи (ГТС) так, щоб Європа вчасно в повному обсязі в рамках законтрактованих об’ємів отримувала газ, щоб не було жодних проблем", – зазначила вона.

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Нардеп нагадала ситуацію, коли Росія закручувала вентиль зі своєї сторони і говорила європейцям, що це Україна відбирає український газ. Саме тоді РФ закликала будувати в обхід Україні інші шляхи через нібито ненадійність України.

Наше завдання першочергове – це забезпечити надійність функціонування самої ГТС. У нас є і професійні команди, фінансові можливості для того, щоб ця труба функціонувала повністю відповідно до вимог європейських партнерів,
– переконана Вікторія Войціцька.

Більше – дивіться у інтерв'ю з Вікторією Войціцькою.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Проте "Газпром" не погодився з таким рішенням і 2 березня заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".

6 березня "Газпром" подав апеляцію на рішення Стокгольмського арбітражу у справі про постачання газу, а щодо розгляду про транзит апеляцію буде подано до кінця березня 2018 року.

Теги: Новини України Новини Росії Газовий конфлікт Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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