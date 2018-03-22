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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Росії доведеться укладати новий договір з Україною, при невдачі "Північного потоку-2", – МЗС

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Росії доведеться укладати новий договір з Україною, при невдачі
Росії доведеться укладати новий договір з Україною, при невдачі "Північного потоку-2", – МЗС / n-tv.de

У МЗС переконані, якщо газопровід "Північний потік-2" не побудують до кінця 2019 року, Росія буде змушена піти на переговори з Україною щодо нового контракту з транзиту газу.

Так вважає заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, передає Інтерфакс.

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"Сильні у нас позиції? Це буде залежати також від того, чи буде до кінця 2019 року "Північний потік -2". Якщо його не буде, то Росія буде змушена піти з нами на переговори і вести їх, з огляду на наше законодавство",
– сказала вона в ефірі телеканалу "Прямий" у середу.

Заступник голови МЗС уточнила, що термін діючого контракту з "Газпромом" щодо постачання газу через територію України закінчується в 2019 році.

"Nord Stream -2, думаю, не буде існувати в ті терміни, які малює собі Росія, чи буде він існувати взагалі – не можу сказати", – висловила думку дипломат.

За словами Зеркаль норми європейського енергетичного законодавства були впроваджені в українське законодавство.

"Ми зараз працюємо над тим, щоб були нові контракти і щоб ці нові контракти відповідали третьому європейському енергопакету і давали доступ усім до нашої труби, включаючи "Газпром"... Європа може створити рівні умови для всіх, щоб "Газпром" не користувався жодними привілеями, до яких він звик", – додала заступник міністра.

Теги: Новини Росії Газовий конфлікт Новини України Новини політики МЗС України
Джерело: 24 Канал
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