Європарламент став на заваді "Північному потоку-2"

Депутати Європарламенту, які входять до комітету із промисловості, досліджень та енергетики, підтримали зміни до газової директиви, яка має на меті перешкодити будівництву газопроводу "Північний потік-2".

Відповідний документ підтримав 41 депутат Європарламенту, 13 проголосували проти, ще 9 – утрималися, інформує Reuters.

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Пропозиції, які висунула Єврокомісія, підтримали здебільшого країни Східної Європи та Балтії, які побоюються, що газопровід може підірвати зусилля ЄС щодо зниження енергетичної залежності від Кремля.

Підтримали директиву й представники тих країн, які висловлюють свою підтримку Києву та переживають, що новий газопровід позбавить Україну транзиту.

Натомість прихильники трубопроводу, включаючи Німеччину, виступають проти зміни правил так, щоб "заблокувати те, що вони бачать в якості комерційного проекту".

Раніше 21 березня у Держдепі США попередили, що компаніям, які братимуть участь у будівництві "Північного потоку-2", загрожують санкції.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 кілометрів, який йде в обхід України. Газогін може стати розширенням "Північного потоку", який проходить безпосередньо територією Росії, Швеції, Данії та Німеччини.