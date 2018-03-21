Компаніям, які будуватимуть "Північний потік-2", загрожують санкції, – Держдеп США

Начальник прес-служби Держдепартаменту США Гізер Ноєрт заявила, що іноземні компанії, які працюють у проекті будівництва газопроводу "Північний потік–2" можуть потрапити під санкції США в рамках закону CAATSA ("Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій").

Про це повідомляє ТАРС.

"Компанії, що працюють в російському секторі», пов’язаному з будівництвом магістральних трубопроводів між Росією і іншими країнами, можуть (таким чином) піддатися санкціям відповідно до CAATSA", – зазначила вона, відповідаючи на питання про те, чи може проект "Північний потік-2" підпасти під санкції з боку Вашингтона.

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При цьому дипломат наголосила, що США не збираються коментувати» свої плани по введенню обмежень. Ноєрт розповіла, що зовнішньополітичне відомство витратило багато часу на те, щоб пояснити своїм союзникам, партнерам та іншим країнам "наслідки CAATSA" і те, як їх можна уникнути.