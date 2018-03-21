Компании, которые будут строить "Северный поток-2", грозят санкции, – Госдеп США

Начальник пресс-службы Госдепартамента США Хизер Ноерт заявила, что иностранные компании, работающие в проекте строительства газопровода "Северный поток-2" могут попасть под санкции США в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки с помощью санкций").

Об этом сообщает ТАСС.

"Компании, работающие в российском секторе», связанном со строительством магистральных трубопроводов между Россией и другими странами, могут (таким образом) подвергнуться санкциям в соответствии с CAATSA", – отметила она, отвечая на вопрос о том, может ли проект "Северный поток-2" попасть под санкции со стороны Вашингтона.

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При этом дипломат подчеркнула, что США не собираются комментировать свои планы по введению ограничений. Ноерт рассказала, что внешнеполитическое ведомство потратило много времени на то, чтобы объяснить своим союзникам, партнерам и другим странам" последствия CAATSA и то, как их можно избежать.