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Европарламент воспрепятствовал "Северному потоку-2"

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Европарламент
Европарламент / Getty images

Депутаты Европарламента, которые входят в комитет по промышленности, исследованиям и энергетике, поддержали изменения в газовую директиву, которая имеет целью воспрепятствовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Соответствующий документ поддержал 41 депутат Европарламента, 13 проголосовали против, еще 9 – воздержались, передает Reuters.

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Предложения, которые выдвинула Еврокомиссия, поддержали в основном страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что газопровод может подорвать усилия ЕС по снижению энергетической зависимости от Кремля.

Поддержали директиву и представители тех стран, которые выражают свою поддержку Киеву и переживают, что новый газопровод лишит Украину транзита.

Зато сторонники трубопровода, включая Германию, выступают против изменения правил так, чтобы "заблокировать то, что они видят в качестве коммерческого проекта".

Ранее 21 марта во Госдепе США предупредили, что компаниям, которые будут участвовать в строительстве "Северного потока-2", грозят санкции.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной более 1200 километров, который идет в обход Украины. Газопровод может стать расширением "Северного потока", который проходит непосредственно по территории России, Швеции, Дании и Германии.

Теги: Новости политики Законопроект Газовый конфликт Еврокомиссия Законодательство Европарламент
Источник: 24 Канал
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