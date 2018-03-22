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НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Украина является надежным транзитером газа, – нардеп

73 Читати новину українською
Виктория Войцицкая
Виктория Войцицкая / Фото из открытых источников

Народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Виктория Войцицкая убеждена, что Украина до сих пор является надежным транзитером газа.

Об этом заявила нардеп в прямом эфире 24 Канала.

"Мы все годы говорим о том, что Украина является надежным транзитером, то есть мы можем обеспечить функционирование этой газотранспортной системы (ГТС) так, чтобы Европа вовремя в полном объеме в рамках законтрактованных объемов получала газ, чтобы не было никаких проблем", – отметила она.

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Нардеп напомнила ситуацию, когда Россия закручивала вентиль со своей стороны и говорила европейцам, что это Украина отбирает украинский газ. Именно тогда РФ призвала строить в обход Украины другие пути из-за якобы ненадежности Украины.

Наша задача первоочередная – это обеспечить надежность функционирования самой ГТС. У нас есть и профессиональные команды, финансовые возможности для того, чтобы эта труба работала в полном соответствии с требованиями европейских партнеров,
– убеждена Виктория Войцицкий.

Больше смотрите в интервью с Викторией Войцицкой.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако "Газпром" не согласился с таким решением и 2 марта заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа, а по рассмотрению о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.

Теги: Новости Украины Новости России Газовый конфликт Евросоюз
Источник: 24 Канал
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