У "Самопомочи" есть много кандидатов на пост Президента Украины

Народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Виктория Войцицкая убеждена, что у партии есть много кандидатур, которые достойны того, чтобы быть выдвинутым в кандидаты на пост Президента Украины. Однако неизвестно, кто конкретно будет выдвигать свои кандидатуры.

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