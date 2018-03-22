У "Самопомочи" есть много кандидатов на пост Президента Украины
Народный депутат от партии "Объединение "Самопомич" Виктория Войцицкая убеждена, что у партии есть много кандидатур, которые достойны того, чтобы быть выдвинутым в кандидаты на пост Президента Украины. Однако неизвестно, кто конкретно будет выдвигать свои кандидатуры.
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Источник: 24 Канал
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