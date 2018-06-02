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Как во всем мире прошли акции в поддержку Сенцова

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Освободить Олега Сенцова и бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Под такими лозунгами проходит глобальная акция в поддержку украинского режиссера, которого незаконно удерживают в российской колонии. Митинги и пикеты проходят в десятках стран на разных континентах.

Красную карточку главе Кремля Владимиру Путину показали в Лионе. На митинг #FreeSentsov там пришли десятки активистов с громкоговорителями и флагами Украины. Аналогичные акции провели в немецком Гамбурге и в австралийском городе Сидней.

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А в столице Латвии – Риге люди принесли карикатуру на Чемпионат мира по футболу, который должен пройти в России. Кроме того, в столице Грузии Тбилиси десятки неравнодушных вышли на пикет к российскому посольству. Там люди держали красные плакаты с устрашающими иллюстрациями на тему того же футбольного чемпионата.

Условия были плохие, так как шел дождь. Но все-таки большинство людей пришли и поддержали эту акцию. Мы думаем, что это нужно, и мир должен знать,
– рассказал участник акции Георгий Марьянишвили.

К поддержке Сенцова также приобщились в Беларуси, Чехии, Италии, Эстонии, Литве, Швеции, Великобритании, Канаде, США, Португалии, Польши и даже России. Малолюдные пикеты прошли в Москве. А вот в Санкт-Петербурге во время акции задержали трех человек.

Вербальное давление – акциями, пикетами, флешмобами должно сработать, уверены активисты. Кремль должен освободить Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных.

Напомним, 2 июня по всему миру проходят акции в поддержку незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Украинский режиссер Олег Сенцов уже три недели голодает в российской колонии в Лабытнанги. Его состояние здоровья значительно ухудшилось, похудел и начали выпадать зубы. Недавно Сенцову начали давать поддерживающую терапию.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Олег Сенцов Эстония Новости Франции
Источник: 24 Канал
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