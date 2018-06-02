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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Як у всьому світі пройшли акції на підтримку Сенцова

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Звільнити Олега Сенцова та бойкотувати Чемпіонат світу з футболу у Росії. Під такими гаслами триває глобальна акція на підтримку українського режисера, якого незаконно утримують в російській колонії. Мітинги та пікети відбуваються в десятках країн на різних континентах.

Червону картку главі Кремля Владіміру Путіну показали у Ліоні. На мітинг #FreeSentsov там прийшли десятки активістів з гучномовцями та прапорами України. Аналогічні акції провели у німецькому Гамбурзі та в австралійському місті Сідней.

Читайте також: Російський режисер влаштував одиночний пікет на підтримку Сенцова у Москві: його затримали

А у столиці Латвії – Ризі люди принесли карикатуру на Чемпіонат світу з футболу, що має пройти у Росії. Крім того, у столиці Грузії Тбілісі десятки небайдужих вийшли на пікет до російського посольства. Там люди тримали червоні плакати зі страхітливими ілюстраціями на тему того ж футбольного чемпіонату.

Були погані умови, оскільки йшов дощ. Але все-таки більшість людей прийшла і підтримала цю акцію. Ми думаємо, що це потрібно і світ повинен знати,
– розповів учасник акції Георгій Мар'янішвілі.

До підтримки Сенцова також долучилися – в Білорусі, Чехії, Італії, Естонії, Литві, Швеції, Великій Британії, Канаді, США, Португалії, Польщі, та навіть Росії. Малолюдні пікети пройшли у Москві. А от у Санкт-Петербурзі під час акції затримали трьох людей.

Вербальний тиск – акціями, пікетами, флешмобами має спрацювати, – упевнені активісти. Кремль має звільнити Олега Сенцова і всіх українських політв'язнів.

Нагадаємо, 2 червня по всьому світу відбуваються акції на підтримку незаконно ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Український режисер Олег Сенцов вже три тижні голодує у російській колонії у Лабитнангі. Його стан здоров'я значно погіршився – схуд і почали випадати зуби. Нещодавно Сенцову почали надавати підтримувальну терапію.

Теги: Новини України Новини США Новини політики Олег Сенцов Новини Франції Естонія
Джерело: 24 Канал
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