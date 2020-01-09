Как возрастет вознаграждение за звание "Мать-героиня" в 2020 году

В этом году возрастет размер одноразового вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня".

Об этом сообщило Министерство социальной политики в фейсбуке.

Читайте больше: Соцвыплаты на детей в 2020: от декретных до помощи одиноким матерям

С 1 января размер вознаграждения составляет 21 020 гривен. В этом году выплата вырастет еще дважды: в июле и декабре.

До конца года "матери-героине" будут выплачивать одноразовое вознаграждение в сумме 22 700 гривен.



​Выплата за звание "мать-героиня" возрастет до конца года еще дважды / Фото из фейсбука

За что присваивают звание "Мать-героиня"?Звание дают многодетным матерям, которые воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, а также создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.