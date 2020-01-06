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      Соцвыплаты на детей в 2020: от декретных до помощи одиноким матерям

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      Социальная помощь на детей / Коллаж 24 канала

      В 2020 году Государственным бюджетом предусмотрено повышение социальных выплат на детей. Как они будут меняться в течение года, – в материале 24 канала.

      Декретные выплаты

      Согласно украинскому законодательству право на получение денежной выплаты по беременности и родам в 2020 году имеет каждая беременная женщина. В том числе и несовершеннолетняя. Правда, размер этой выплаты в каждом конкретном случае будет разный. Все зависит от нескольких моментов: учится или работает женщина (частный предприниматель, военнослужащий) или безработная.

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      Эти выплаты назначаются на весь период декрета. Однако есть определенное условие – необходимо обратиться за помощью не позднее 6 месяцев с окончания декрета. Продолжается отпуск в связи с беременностью и родами 126 дней: из них 70 календарных дней до родов и 56 после. Однако есть несколько исключений. Если женщина беременна не одним ребенком, тогда продолжительность послеродового отпуска увеличивается до 70 дней. Таким образом "декретные" будут начислять за 140 календарных дней. Если речь идет о женщинах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, они могут рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска.

      Смотрите видео брифинга премьера Алексея Гончарука и министра финансов Оксаны Маркаровой:

      Как вычисляют "декретные"

      Назначают помощь по листку нетрудоспособности. Выплачивают деньги по месту работы или службы в размере 100% от средней зарплаты и предоставляется она за весь период декретного отпуска. Размер пособия по беременности и родам предоставляется в полном объеме независимо от количества дней отпуска, которые были фактически использованы до родов. Эта помощь является материальным обеспечением, которое компенсирует потерю зарплаты за период отпуска по беременности и родам.

      Сумма декретных выплат зависит от нескольких факторов, в частности, средней зарплаты и количества календарных дней декретного отпуска.

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      Размер выплат по временной нетрудоспособности зависит от страхового стажа:

      • 50% средней зарплаты – при страховом стаже до 3 лет;
      • 60% средней зарплаты – при страховом стаже 3-5 лет
      • 70% средней зарплаты – при страховом стаже 5-8 лет
      • 100% средней зарплаты – страховой стаж более 8 лет.

      Стоит заметить, что независимо от стажа работы оплата больничного в размере 100% от средней зарплаты предоставляется женщинам, которые относятся к 1-4 категории пострадавших от аварии на ЧАЭС.

      Безработные также имеют право на декретные выплаты.

      За 126 календарных дней декретного отпуска безработная женщина получит:

      • 01 января до 30 июня 2020 года – 2 207 гривен;
      • 01 июля до 20 ноября 2020 года – 2 307 гривен;
      • 01 декабря до 31 декабря 2020 года – 2 383 гривен.

      За 140 календарных дней декретного отпуска безработная женщина получит:

      • 01 января до 30 июня 2020 года – 2 452 гривен;
      • 01 июля до 20 ноября 2020 года – 2 563 гривен;
      • 01 декабря до 31 декабря 2020 года – 2 648 гривен.

      За 180 календарных дней декретного отпуска безработная женщина получит:

      • 01 января до 30 июня 2020 года – 3 153 гривен;
      • 01 июля до 20 ноября 2020 года – 3 295 гривен;
      • 01 декабря до 31 декабря 2020 года – 3 405 гривен.

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      Что заложено в бюджет-2020 / Инфографика 24 канала

      Выплаты при рождении ребенка

      В этом году много шума было вокруг помощи при рождении ребенка. Даже ходили слухи, что ее вообще отменят. Такое опасение появилось после прочтения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины". Где Минсоцполитики предлагало "отвязать" более 150 выплат от прожиточного минимума. В правительстве планировали ввести адресную программу выплат при рождении, которая предусматривает предоставление помощи тем семьям, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 15% от размера выплат. Фактически это примерно 6 тысяч гривен – поскольку помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен.

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      Правда, после консультаций с органами государственной власти и экспертами, действующий механизм начисления выплат оставили без изменений.

      Таким образом, размер помощи при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Сначала выплачивается 10 320 гривен помощи, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями (860 гривен).

      Минимальный размер пособия по беременности и родам незастрахованным женщинам в декабря 2020 года предусмотрено в сумме 2 383,5 гривен (в 2019 году – 2 207, 1 гривен).

      Изменится в 2020 году и содержание пакета малыша. Стоимость одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" составит 5 тысяч гривен. Жителям Донецкой области, где этот пакет с начала действия программы не выдавался, предусмотрели компенсацию. Там вместо него роженицы будут получать денежный эквивалент.

      Предусмотрено в бюджете 2020 года и возмещения денег на такую ​​государственную услугу как муниципальная няня. Государство будет возмещать расходы по уходу за ребенком до 3 лет в размере 1 779 гривен.

      пакунок малюка, вміст пакунку малюка
      Содержание пакета малыша в 2020 году расширят / Фото 24 канала

      Выплаты одиноким матерям

      Поскольку социальные выплаты привязаны к прожиточному минимуму, то в 2020 году вырастет и максимальный размер пособия на детей одиноким матерям. Эту помощь оказывают в размере, который равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев.

      Размер пособия на детей одиноким матерям в 2020 году увеличится:

      • для детей до 6 лет – с 1 779 гривен до 1 921 гривен;
      • для детей с 6 лет до 18 лет – с 2 218 гривен до 2 395 гривен;
      • для детей до 6 лет – с 2 102 гривен до 2 270 гривен;

      Пособие на детей над которыми установлена опека или попечительство в 2020 году:

      для детей до 6 лет:

      • с 01 января – 3 558 гривен;
      • с 01 июля – 3 718 гривен;
      • с 01 декабря – 3 842 гривен;

      для детей с 6 лет до 18 лет:

      • с 01 января – 4 436 гривен;
      • с 01 июля – 4 636 гривен;
      • с 01 декабря – 4 790 гривен;

      Помощь на детей-сирот, лишенных родительской опеки аналогична той, которая выдается на детей над которыми установлена опека или попечительство в 2020 году.

      Следует знать: Правительство увеличило соцпомощь для некоторых категорий детей: детали

      Социальная помощь детям до 6 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет с 2 925 в декабре 2019 до 3 159 в декабре 2020 года. Для других детей с инвалидностью с 2 036 до 2 198 гривен. А помощь детям от 6 до 18 лет с инвалидностью подгруппы А в случае назначения надбавки на уход за ними вырастет с 3 364 в декабре 2019 до 3 633 в декабре 2020 года. Для других детей с инвалидностью с 2 255 до 2 435 гривен.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Публикации Дети и несовершеннолетние Статьи Деньги Министерство социальной политики Беременность и роды Прогнозы 2020
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