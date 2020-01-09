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      Як зросте винагорода за звання "Мати-героїня" у 2020 році

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      Виплата за звання "мати-героїня" зросте ще двічі цього року / 24tv.ua

      Цього року зросте розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоїли почесне звання України "Мати-героїня".

      Про це повідомило Міністерство соціальної політики у фейсбуці.

      Читайте більше: Соцвиплати на дітей в 2020: від декретних до допомоги одиноким матерям

      З 1 січня розмір винагороди становить 21 020 гривень. Цього року виплата зросте ще двічі: у липні та грудні.

      До кінця року "матері-героїні" виплачуватимуть одноразову винагороду у сумі 22 700 гривень.

      соцвиплати соціальна політика мати-героїня
      Виплата за звання "мати-героїня" зросте до кінця року ще двічі / Фото з фейсбуку

      За що присвоюють звання "Мати-героїня"?Звання дають багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, а також створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Діти і неповнолітні Новини України Гроші Міністерство соціальної політики
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