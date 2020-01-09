Як зросте винагорода за звання "Мати-героїня" у 2020 році

Цього року зросте розмір одноразової винагороди жінкам, яким присвоїли почесне звання України "Мати-героїня".

Про це повідомило Міністерство соціальної політики у фейсбуці.

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З 1 січня розмір винагороди становить 21 020 гривень. Цього року виплата зросте ще двічі: у липні та грудні.

До кінця року "матері-героїні" виплачуватимуть одноразову винагороду у сумі 22 700 гривень.



Виплата за звання "мати-героїня" зросте до кінця року ще двічі / Фото з фейсбуку

За що присвоюють звання "Мати-героїня"?Звання дають багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, а також створили належні умови для їхнього інтелектуального, фізичного та духовного розвитку.