Как вступить в Силы специальных операций: детали подготовки рекрутов

Так называемые Силы специальных операций (Special Operation Force) в армиях блока НАТО существуют по меньшей мере последние 20 лет. В Вооруженных Силах Украины же подобная структура сформирована в конце 2015 года, а отбор происходит по образцу ведущих армий мира.

Чтобы попасть в отбор, главное – быть военнослужащим Вооруженных Сил Украины и иметь желание. Заполнить анкету можно на сайте Сил специальных операций. Там же есть перечень всех необходимых документов для кандидата.

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Первая задача для кандидатов называется "ролевые игры" – это обычное психологическое тестирование. Быстрое знакомство с психологом – и сразу следующее упражнение: с закрытыми глазами построить заданную психологом геометрическую фигуру.

У теста есть цель. Мы обнаруживаем лидеров, тех, кто поддерживает, и тех, кто вообще ничего не делает и не будет делать в дальнейшем, это сразу видно. Затем наблюдаем именно за теми людьми, которых мы выделили,

– сказала офицерка группы психологического сопровождения Ольга.

Затем каждый кандидат проходит психофизиологическую проверку и тест на уровень IQ. В условиях будущих нагрузок психическое здоровье у претендента должен быть идеальным. Также в начале отбора проводится тщательный медосмотр, где отсеивается еще около 30% претендентов.



Кандидаты в Сил специальных операций / Скриншот с видео

"Некоторые заболевания не позволяют военным проходить службу в Силах специальных операций, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, люмбалгии, остеохондрозы, атрофии зрительных нервов, ухудшение слуха в результате боевых действий", – ответил начальник военного госпиталя Владимир Тренчук.

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Сразу после возвращения из госпиталя рекрутов строят на вечернюю проверку. Кандидатам присваивают номера, которые они должны пришить к своему комплекту формы.



Физическая подготовка рекрутов в поле

Третий день на полигоне начался с построения для того, чтобы проверить готовность кандидатов к прохождению отбора. Каждый военный должен иметь при себе обычный туристический компас. Они в течение трех дней будут жить на природе в спальном мешке и будут проходить физическую подготовку.