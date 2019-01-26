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      Как вступить в Силы специальных операций: детали подготовки рекрутов

      Рекрут.UA. SOF 29 Читати новину українською

      Так называемые Силы специальных операций (Special Operation Force) в армиях блока НАТО существуют по меньшей мере последние 20 лет. В Вооруженных Силах Украины же подобная структура сформирована в конце 2015 года, а отбор происходит по образцу ведущих армий мира.

      Чтобы попасть в отбор, главное – быть военнослужащим Вооруженных Сил Украины и иметь желание. Заполнить анкету можно на сайте Сил специальных операций. Там же есть перечень всех необходимых документов для кандидата.

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      Первая задача для кандидатов называется "ролевые игры" – это обычное психологическое тестирование. Быстрое знакомство с психологом – и сразу следующее упражнение: с закрытыми глазами построить заданную психологом геометрическую фигуру.

      У теста есть цель. Мы обнаруживаем лидеров, тех, кто поддерживает, и тех, кто вообще ничего не делает и не будет делать в дальнейшем, это сразу видно. Затем наблюдаем именно за теми людьми, которых мы выделили,
      – сказала офицерка группы психологического сопровождения Ольга.

      Затем каждый кандидат проходит психофизиологическую проверку и тест на уровень IQ. В условиях будущих нагрузок психическое здоровье у претендента должен быть идеальным. Также в начале отбора проводится тщательный медосмотр, где отсеивается еще около 30% претендентов.

      Кандидати до Сил спеціальних операцій
      Кандидаты в Сил специальных операций / Скриншот с видео

      "Некоторые заболевания не позволяют военным проходить службу в Силах специальных операций, в том числе сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, люмбалгии, остеохондрозы, атрофии зрительных нервов, ухудшение слуха в результате боевых действий", – ответил начальник военного госпиталя Владимир Тренчук.

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      Сразу после возвращения из госпиталя рекрутов строят на вечернюю проверку. Кандидатам присваивают номера, которые они должны пришить к своему комплекту формы.

      Фізична підготовка рекрутів у полі
      Физическая подготовка рекрутов в поле

      Третий день на полигоне начался с построения для того, чтобы проверить готовность кандидатов к прохождению отбора. Каждый военный должен иметь при себе обычный туристический компас. Они в течение трех дней будут жить на природе в спальном мешке и будут проходить физическую подготовку.

      Теги: Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Рекрут.UA. SOF
      Источник: 24 канал
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