Какие экзамены преодолевают украинские курсанты, чтобы им разрешили прыгнуть с парашютом: видео
Полигон близ Житомира – колыбель украинского десанта. Здесь собственные силы продолжают испытывать курсанты 199-го Учебного Центра. Впереди у новобранцев – выпускные экзамены.
Именно сейчас новобранцы должны показать все, чему научились за курс общевойсковой подготовки. И доказать, что готовы к сакральному для каждого десантника моменту – первому прыжку с парашютом.
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Все. Два самых тяжелых дня за все время пребывания в учебном центре официально начато. Закончатся они только после сдачи всех нормативов и экзаменов.
Следующие два дня – это, фактически, проверка тех знаний, которые мы получили за последние 30 дней,
– отметил рекрут Алексей Чубашев, офицер Вооруженных Сил "под прикрытием", который тоже решил убедиться, может стать элитным воином.
Сначала рекруты должны были пробежать по подразделению примерно 6 километров, а затем пройти полосу препятствий. С удачным началом откровенно не сложилось. Группа рассыпалась, не преодолев даже половины маршрута.
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Первый же экзамен рискует превратиться в полное фиаско. Неутешительные прогнозы становятся реальностью. Задача провалена. За бесконечными стрельбами и тактическими упражнениями курсанты напрочь забыли о 15-километровых маршах и бревнах, которые закаляли из них единый коллектив.
Марш-бросок. Задача не выполнена. 3 человека финишировали первыми без подразделения. Интервал был больше, чем 50 метров.
– подытожил офицер группы физической подготовки Иван Руденко.
Однако есть шанс реабилитироваться – преодолеть полосу препятствий. Это сделать реально, работая исключительно командой. Другого выхода просто нет. Поэтому группы либо объединятся, либо "умрут" прямо здесь на развалинах.
Марш-бросок-первая задача рекрутов
Главное – прибежать командой
Преодолевать полосу нужно не просто бегом, а максимально быстро. В реальных боевых условиях, при штурме врага, времени на малейший отдых точно не будет. После того, как больше половины пути было пройдено, самый сложный этап полосы все еще был впереди – 50 метров по-пластунски под колючей проволокой в бронежилете и шлеме.
Полосу препятствий также преодолевать надо командно и максимально быстро
50 метров по-пластунски под колючей проволокой
Пролезть под проволокой надо в полной амуниции
Далее – последний рывок. По легенде, раненный во время обстрела экипаж боевой машины, нужно срочно эвакуировать в безопасное место.
Экипаж нужно эвакуировать из боевой машины в безопасное место
Эвакуация раненого
В итоге, полоса препятствий подразделение преодолело на "отлично". Но провален марш-бросок командование просто так не оставит. Срабатывает уникальная десантная логика: если без бронежилета и шлема бежать не получается, то лучшим результат будет в полной амуниции.
Бег в полной амуниции
Еще до обеда, рекруты сдают по шесть нормативов каждый.
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Первый из них – 300-метровая перебежка через условное поле боя. Преодолевая это расстояние курсант должен минимум 8 раз припасть к земле, имитируя избежания вражеского огня. Следующий экзамен – скоростное переползание участка длиной 20 метров. Далее – тактическая медицина.
Какое по-настоящему адское испытание придется пройти курсантам, чтобы получить право прыгнуть с парашютом – смотрите в программе.
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