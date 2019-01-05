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      Какие экзамены преодолевают украинские курсанты, чтобы им разрешили прыгнуть с парашютом: видео

      Рекрут.UA. Десант 17 Читати новину українською

      Полигон близ Житомира – колыбель украинского десанта. Здесь собственные силы продолжают испытывать курсанты 199-го Учебного Центра. Впереди у новобранцев – выпускные экзамены.

      Именно сейчас новобранцы должны показать все, чему научились за курс общевойсковой подготовки. И доказать, что готовы к сакральному для каждого десантника моменту – первому прыжку с парашютом.

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      Все. Два самых тяжелых дня за все время пребывания в учебном центре официально начато. Закончатся они только после сдачи всех нормативов и экзаменов.

      Следующие два дня – это, фактически, проверка тех знаний, которые мы получили за последние 30 дней,
      – отметил рекрут Алексей Чубашев, офицер Вооруженных Сил "под прикрытием", который тоже решил убедиться, может стать элитным воином.

      Сначала рекруты должны были пробежать по подразделению примерно 6 километров, а затем пройти полосу препятствий. С удачным началом откровенно не сложилось. Группа рассыпалась, не преодолев даже половины маршрута.

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      Первый же экзамен рискует превратиться в полное фиаско. Неутешительные прогнозы становятся реальностью. Задача провалена. За бесконечными стрельбами и тактическими упражнениями курсанты напрочь забыли о 15-километровых маршах и бревнах, которые закаляли из них единый коллектив.

      Марш-бросок. Задача не выполнена. 3 человека финишировали первыми без подразделения. Интервал был больше, чем 50 метров.
      – подытожил офицер группы физической подготовки Иван Руденко.

      Однако есть шанс реабилитироваться – преодолеть полосу препятствий. Это сделать реально, работая исключительно командой. Другого выхода просто нет. Поэтому группы либо объединятся, либо "умрут" прямо здесь на развалинах.

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі

      Марш-бросок-первая задача рекрутов

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі

      Главное – прибежать командой

      Преодолевать полосу нужно не просто бегом, а максимально быстро. В реальных боевых условиях, при штурме врага, времени на малейший отдых точно не будет. После того, как больше половины пути было пройдено, самый сложный этап полосы все еще был впереди – 50 метров по-пластунски под колючей проволокой в бронежилете и шлеме.

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі

      Полосу препятствий также преодолевать надо командно и максимально быстро

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі

      50 метров по-пластунски под колючей проволокой

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі

      Пролезть под проволокой надо в полной амуниции

      Далее – последний рывок. По легенде, раненный во время обстрела экипаж боевой машины, нужно срочно эвакуировать в безопасное место.

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі

      Экипаж нужно эвакуировать из боевой машины в безопасное место

      військові навчання житомирський полігон

      Эвакуация раненого

      В итоге, полоса препятствий подразделение преодолело на "отлично". Но провален марш-бросок командование просто так не оставит. Срабатывает уникальная десантная логика: если без бронежилета и шлема бежать не получается, то лучшим результат будет в полной амуниции.

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі

      Бег в полной амуниции

      Еще до обеда, рекруты сдают по шесть нормативов каждый.

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      Первый из них – 300-метровая перебежка через условное поле боя. Преодолевая это расстояние курсант должен минимум 8 раз припасть к земле, имитируя избежания вражеского огня. Следующий экзамен – скоростное переползание участка длиной 20 метров. Далее – тактическая медицина.

      Какое по-настоящему адское испытание придется пройти курсантам, чтобы получить право прыгнуть с парашютом – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Оружие Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Новости Житомира Рекрут.UA. Десант
      Источник: 24 канал
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