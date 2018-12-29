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      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      Самое главное – это скорость: как украинские рекруты владеют оружием

      Рекрут.UA. Десант 43 Читати новину українською

      Круглосуточно, 365 дней в году на 37 общевойсковом полигоне Вооруженных сил Украины тренируются танкисты, артиллеристы, снайперы и даже авиация. Этот полигон для многих – главная полевая академия.

      Командир учебного взвода учит будущих десантников стрелять. До войны некоторых упражнений даже не было в курсе стрельбы, но реальные бои показали, как необходимость контролировать периметр обоими глазами, так и потребность скоростной темповой стрельбы.

      Читайте также: Избитые спины, локти и колени: как украинские десантники готовятся к феерическим выступлениям

      Для курсантов самое главное – это скорость. Считанные секунды могут стоить жизни. Работа на скорость, конечно, дело важное. Но еще важнее – техника безопасности. Поэтому о ней не лишним будет напомнить, особенно "бывалым" воинам.

      Многочисленные выстрелы могут притупить бдительность. Особенно солдат, которые уже привыкли к оружию, разрывам и другой военной "романтики". Случайные выстрелы – совсем не редкость на стрельбищах. За них, в случае чего, курсанту будет ой как не сладко.

      ​Тренування українських десантників

      Тренировка украинских десантников

      В конце концов, скоростная разборка автомата рекрутам ни к чему. Но вместе с тем, выполнение норматива свидетельствует о знании курсантом строения и конструкции своего автомата.

      Рекрути вчаться розбирати та збирати зброю
      Рекруты учатся разбирать и собирать оружие

      А с этим в подразделении, судя по всему, таки проблемы. В основном некоторые детали прикрепили, а некоторые просто не хватает силы достать. А все из-за плохо почищенного накануне оружия.

      Покарання курсантів
      Наказание курсантов

      Даже в казарме десантникам нет времени передохнуть. Их руки, ноги и головы постоянно чем-то занятии. А поскольку на кровати до отбоя лежать запрещено – то особо изобретательные все же находят возможность вздремнуть.

      Какое наказание получит курсант за нарушение правил – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Оружие Рекрут.UA. Десант
      Источник: 24 канал
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      Новости за 29 декабря
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