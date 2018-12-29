Самое главное – это скорость: как украинские рекруты владеют оружием

Круглосуточно, 365 дней в году на 37 общевойсковом полигоне Вооруженных сил Украины тренируются танкисты, артиллеристы, снайперы и даже авиация. Этот полигон для многих – главная полевая академия.

Командир учебного взвода учит будущих десантников стрелять. До войны некоторых упражнений даже не было в курсе стрельбы, но реальные бои показали, как необходимость контролировать периметр обоими глазами, так и потребность скоростной темповой стрельбы.

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Для курсантов самое главное – это скорость. Считанные секунды могут стоить жизни. Работа на скорость, конечно, дело важное. Но еще важнее – техника безопасности. Поэтому о ней не лишним будет напомнить, особенно "бывалым" воинам.

Многочисленные выстрелы могут притупить бдительность. Особенно солдат, которые уже привыкли к оружию, разрывам и другой военной "романтики". Случайные выстрелы – совсем не редкость на стрельбищах. За них, в случае чего, курсанту будет ой как не сладко.

Тренировка украинских десантников

В конце концов, скоростная разборка автомата рекрутам ни к чему. Но вместе с тем, выполнение норматива свидетельствует о знании курсантом строения и конструкции своего автомата.



Рекруты учатся разбирать и собирать оружие

А с этим в подразделении, судя по всему, таки проблемы. В основном некоторые детали прикрепили, а некоторые просто не хватает силы достать. А все из-за плохо почищенного накануне оружия.



Наказание курсантов

Даже в казарме десантникам нет времени передохнуть. Их руки, ноги и головы постоянно чем-то занятии. А поскольку на кровати до отбоя лежать запрещено – то особо изобретательные все же находят возможность вздремнуть.

Какое наказание получит курсант за нарушение правил – смотрите в программе.