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      Побитые спины, локти и колени: как украинские десантники готовятся к феерическим выступлениям

      Рекрут.UA. Десант 6 Читати новину українською

      Украинский десантник – это абсолютно универсальный солдат. Действует при любых условиях и выполняет поставленные задачи. К сожалению, такими не рождаются. Этот характер закаляется сотнями часов тренировок и самоотверженного труда.

      К публичному шоу украинские десантники готовятся две недели.

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      Десятки часов подготовки, побитые спины, локти и колени – все ради удачного выступления. Это первое, действительно ответственное, дело, которое доверяют новобранцам. Права на ошибку нет. Сначала рекруты проводят генеральную репетицию перед дворцом, а потом макияж, патроны и начинают действо.

      виступ

      Выступление украинских десантников

      Восторга у присутствующих нет предела. Вертолет, пушки, танки и пулеметы – никто из гражданских в жизни ничего такого не видел. Но специально для всех присутствующих солдаты устроили настоящее феерическое шоу.

      зсу
      Украинские десантники

      виступ зсу

      Феерическое шоу от украинских солдат

      После удачного выступления адреналин еще часа два гоняет кровь у молодых десантников. Показательное выступление перед сотнями гостей – еще то испытание.

      солдати

      Выступление украинских военных

      О репетициях украинских солдат – смотрите в программе.

      Теги: Новости Украины Рекрут.UA. Десант Оружие Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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