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      Побиті спини, лікті та коліна: як українські десантники готуються до феєричних виступів

      Рекрут.UA. Десант 46 Читать новость на русском

      Український десантник – це абсолютно універсальний солдат. Діє за будь-яких умов і виконує поставлені завдання. На жаль, такими не народжуються. Ця вдача гартується сотнями годин тренувань і самовідданої праці.

      До публічного шоу українські десантники готуються два тижні. 

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      Десятки годин підготовки, побитті спини, лікті та коліна – все заради вдалого виступу. Це перша, дійсно відповідальна, справа, яку довіряють новобранцям. Права на помилку немає. Спершу рекрути проводять генеральну репетицію перед палацом, а потім макіяж, набої та розпочинають дійство.

      виступ
      Виступ українських десантників

      Захвату у присутніх немає меж. Гелікоптер, гармати, танки й кулемети – ніхто з цивільних в житті нічого такого не бачив. Але спеціально для всіх присутніх солдати влаштували справжнє феєричне шоу. 

      зсу
      Українські десантники

      виступ зсу
      Феєричне шоу від українських солдатів

      Після вдалого виступу адреналін ще години дві ганяє кров в молодих десантників. Показовий виступ перед сотнями гостей – ще те випробування.

      солдати
      Виступ українських військових

      Про репетиції українських солдатів – дивіться у програмі.

       

      Теги: Рекрут.UA. Десант Новини України Збройні сили України Зброя
      Джерело: 24 канал
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