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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ
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      Телеканал новин 24 Програми Рекрут.UA. Десант
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Найголовніше – це швидкість: як українські рекрути володіють зброєю

      Рекрут.UA. Десант 50 Читать новость на русском

      Цілодобово, 365 днів на рік на 37 загальновійськовому полігоні Збройних сил України тренуються танкісти, артилеристи, снайпери і навіть авіація. Цей полігон для багатьох – головна польова академія.

      Командир навчального взводу вчить майбутніх десантників стріляти. До війни деяких вправ навіть не було в курсі стрільби, але реальні бої довели, як необхідність контролювати периметр обома очима, так і потребу швидкісної темпової стрільби.

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      Для курсантів найголовніше – це швидкість. Лічені секунди можуть коштувати життя. Робота на швидкість, звичайно, справа важлива. Але ще важливіша – техніка безпеки. Тому про неї не зайве знову нагадати, а особливо "бувалим" воякам.

      Численні постріли можуть притупити пильність. Особливо солдатів, що вже звикли до зброї, розривів та іншої військової "романтики". Випадкові постріли – зовсім не рідкість на стрільбищах. За них, у випадку чого, курсанту буде ой як не переливки.

      ​Тренування українських десантників
      Тренування українських десантників

      Зрештою, швидкісне розбирання автомата рекрутам ні до чого. Але поряд з тим, виконання нормативу свідчить про знання курсантом будови та конструкції свого автомата.

      Рекрути вчаться розбирати та збирати зброю
      Рекрути вчаться розбирати та збирати зброю

      А з цим у підрозділі, судячи з усього, таки проблеми. Здебільшого деякі деталі прикріпили, а деякі просто не вистачає сили дістати. А все через погано почищену напередодні зброю. 

      Покарання курсантів
      Покарання курсантів

      Навіть у казармі десантники не мають часу перепочити. Їх руки, ноги й голови постійно чимось зайнятті. А оскільки на ліжку до відбою лежати заборонено – то особливо винахідливі все ж знаходять можливість подрімати.

      Яке покарання отримає курсант за порушення правил – дивіться у програмі.

      Теги: Рекрут.UA. Десант Новини України Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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