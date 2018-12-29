Найголовніше – це швидкість: як українські рекрути володіють зброєю

Цілодобово, 365 днів на рік на 37 загальновійськовому полігоні Збройних сил України тренуються танкісти, артилеристи, снайпери і навіть авіація. Цей полігон для багатьох – головна польова академія.

Командир навчального взводу вчить майбутніх десантників стріляти. До війни деяких вправ навіть не було в курсі стрільби, але реальні бої довели, як необхідність контролювати периметр обома очима, так і потребу швидкісної темпової стрільби.

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Для курсантів найголовніше – це швидкість. Лічені секунди можуть коштувати життя. Робота на швидкість, звичайно, справа важлива. Але ще важливіша – техніка безпеки. Тому про неї не зайве знову нагадати, а особливо "бувалим" воякам.

Численні постріли можуть притупити пильність. Особливо солдатів, що вже звикли до зброї, розривів та іншої військової "романтики". Випадкові постріли – зовсім не рідкість на стрільбищах. За них, у випадку чого, курсанту буде ой як не переливки.



Тренування українських десантників

Зрештою, швидкісне розбирання автомата рекрутам ні до чого. Але поряд з тим, виконання нормативу свідчить про знання курсантом будови та конструкції свого автомата.



Рекрути вчаться розбирати та збирати зброю

А з цим у підрозділі, судячи з усього, таки проблеми. Здебільшого деякі деталі прикріпили, а деякі просто не вистачає сили дістати. А все через погано почищену напередодні зброю.



Покарання курсантів

Навіть у казармі десантники не мають часу перепочити. Їх руки, ноги й голови постійно чимось зайнятті. А оскільки на ліжку до відбою лежати заборонено – то особливо винахідливі все ж знаходять можливість подрімати.

Яке покарання отримає курсант за порушення правил – дивіться у програмі.