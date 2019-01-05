Які безпощадні іспити долають українські курсанти, аби їм дозволили стрибнути з парашутом: відео

Полігон поблизу Житомира – колиска українського десанту. Тут власні сили продовжують випробовувати курсанти 199-го Навчального Центру. Попереду у новобранців – випускні іспити.

Саме зараз новобранці повинні показати все, чого навчилися за курс загальновійськової підготовки. І довести, що готові до сакрального для кожного десантника моменту – першого стрибка з парашутом.

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Все. Два найважчі дні за увесь час перебування в навчальному центрі офіційно розпочато. Закінчаться вони лише після здачі всіх нормативів та іспитів.

Наступні два дні – це, фактично, перевірка тих знань, які ми здобули за останні 30 днів,

– зазначив рекрут Олексій Чубашев, офіцер Збройних Сил "під прикриттям", який теж вирішив переконатись, чи взмозі стати елітним воїном.

Спочатку рекрути мали пробігти підрозділом приблизно 6 кілометрів, а потім пройти смугу перешкод. Із вдалим початком відверто не склалось. Група розсипалась, не подолавши навіть половини маршруту.

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Перший же ж іспит ризикує перетворитись на повне фіаско. Невтішні прогнози стають реальністю. Завдання – провалене. За нескінченними стрільбами і тактичними вправами курсанти геть забули про 15-кілометрові марші і колоди, які гартували з них єдиний колектив.

Марш-кидок. Задача не виконана. 3 людини фінішували першими без підрозділу. Інтервал був більшим, ніж 50 метрів.

– підсумував офіцер групи фізичної підготовки Іван Руденко.

Проте є шанс реабілітуватись – подолати смугу перешкод. Це зробити реально, працюючи виключно командою. Іншого виходу просто немає. Тож групи або об’єднаються, або "помруть" просто тут на розвалинах.



Марш-кидок – перше завдання рекрутів



Головне – прибігти командою

Долати смугу потрібно не просто бігом, а максимально швидко. В реальних бойових умовах, при штурмі ворога, часу на найменший перепочинок точно не буде. Після того, як більшу половину шляху було таки пройдено, найскладніший етап полоси все ще був попереду – 50 метрів по-плазунськи під колючим дротом в бронежилеті і шоломі.



Смугу перешкод також долати треба командно та максимально швидко



50 метрів по-плазунськи під колючим дротом



Пролізти під дротом требав повній амуніції

Далі – останній ривок. За легендою, поранений під час обстрілу екіпаж бойової машини, потрібно терміново евакуювати в безпечне місце.



Екіпаж треба евакуювати з бойової машини у безпечне місце



Евакуація пораненого

У підсумку, смугу перешкод підрозділ подалано на "відмінно". Але провалений марш-кидок командування просто так не залишить. Спрацьовує унікальна десантна логіка: якщо без бронежилета і шолома бігти не виходить, то кращим результат буде – у повній амуніції.



Біг у повній амуніції

Ще до обіду, рекрути здають по шість нормативів кожен.

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Перший з них – 300-метрова перебіжка через умовне поле бою. Долаючи цю відстань курсант повинен щонайменше 8 разів припасти до землі, імітуючи уникнення ворожого вогню. Наступний іспит – швидкісне переповзання ділянки завдовжки 20 метрів. Далі – тактична медицина.

Яке по-справжньому пекельне випробування доведеться пройти курсантам, аби отримати право стрибнути з парашутом – дивіться у програмі.