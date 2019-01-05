01:18
6 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Медведус сплятус. Дипломатичний наркотрафік на Росії
      Вєсті Кремля
      14:30, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Як затріщали від Томосу скрєпи. Метаморфози пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Рекрут.UA. Десант
      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ

      Які безпощадні іспити долають українські курсанти, аби їм дозволили стрибнути з парашутом: відео

      Рекрут.UA. Десант 162 Читать новость на русском

      Полігон поблизу Житомира – колиска українського десанту. Тут власні сили продовжують випробовувати курсанти 199-го Навчального Центру. Попереду у новобранців – випускні іспити.

      Саме зараз новобранці повинні показати все, чого навчилися за курс загальновійськової підготовки. І довести, що готові до сакрального для кожного десантника моменту – першого стрибка з парашутом.

      Читайте також: "Лопата – ваше життя": якими нещадними методами вчать окопуватись українських курсантів

      Все. Два найважчі дні за увесь час перебування в навчальному центрі офіційно розпочато. Закінчаться вони лише після здачі всіх нормативів та іспитів.

      Наступні два дні – це, фактично, перевірка тих знань, які ми здобули за останні 30 днів,
      – зазначив рекрут Олексій Чубашев, офіцер Збройних Сил "під прикриттям", який теж вирішив переконатись, чи взмозі стати елітним воїном.

      Спочатку рекрути мали пробігти підрозділом приблизно 6 кілометрів, а потім пройти смугу перешкод. Із вдалим початком відверто не склалось. Група розсипалась, не подолавши навіть половини маршруту.

      Читайте також: Найголовніше – це швидкість: як українські рекрути володіють зброєю

      Перший же ж іспит ризикує перетворитись на повне фіаско. Невтішні прогнози стають реальністю. Завдання – провалене. За нескінченними стрільбами і тактичними вправами курсанти геть забули про 15-кілометрові марші і колоди, які гартували з них єдиний колектив.

      Марш-кидок. Задача не виконана. 3 людини фінішували першими без підрозділу. Інтервал був більшим, ніж 50 метрів.
      – підсумував офіцер групи фізичної підготовки Іван Руденко.

      Проте є шанс реабілітуватись – подолати смугу перешкод. Це зробити реально, працюючи виключно командою. Іншого виходу просто немає. Тож групи або об’єднаються, або "помруть" просто тут на розвалинах.

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі
      Марш-кидок – перше завдання рекрутів

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі
      Головне – прибігти командою

      Долати смугу потрібно не просто бігом, а максимально швидко. В реальних бойових умовах, при штурмі ворога, часу на найменший перепочинок точно не буде. Після того, як більшу половину шляху було таки пройдено, найскладніший етап полоси все ще був попереду – 50 метрів по-плазунськи під колючим дротом в бронежилеті і шоломі.

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі
      Смугу перешкод також долати треба командно та максимально швидко

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі
      50 метрів по-плазунськи під колючим дротом

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі
      Пролізти під дротом требав повній амуніції

      Далі – останній ривок. За легендою, поранений під час обстрілу екіпаж бойової машини, потрібно терміново евакуювати в безпечне місце.

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі
      Екіпаж треба евакуювати з бойової машини у безпечне місце

      військові навчання житомирський полігон
      Евакуація пораненого

       

      У підсумку, смугу перешкод підрозділ подалано на "відмінно". Але провалений марш-кидок командування просто так не залишить. Спрацьовує унікальна десантна логіка: якщо без бронежилета і шолома бігти не виходить, то кращим результат буде – у повній амуніції. 

      військові тренування десанту на полігоні у житомирі
      Біг у повній амуніції

      Ще до обіду, рекрути здають по шість нормативів кожен.

      Читайте також: Яку потужну зброю опановують солдати під час навчань: вражаючі фото та відео

      Перший з них – 300-метрова перебіжка через умовне поле бою. Долаючи цю відстань курсант повинен щонайменше 8 разів припасти до землі, імітуючи уникнення ворожого вогню. Наступний іспит – швидкісне переповзання ділянки завдовжки 20 метрів. Далі – тактична медицина. 

      Яке по-справжньому пекельне випробування доведеться пройти курсантам, аби отримати право стрибнути з парашутом – дивіться у програмі.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Рекрут.UA. Десант Новини Житомира Збройні сили України Операція Об'єднаних сил Зброя
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за 5 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук