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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      Как вы относитесь к решению Вакарчука баллотироваться в Раду?

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      Своевременно ли Вакарчук идет в политику?
      Своевременно ли Вакарчук идет в политику? / Пресс-служба партии "Голос"

      Святослав Вакарчук попытается во второй раз пройти в Верховную Раду. 16 мая он объявил о создании партии "Голос", с которой и будет баллотироваться в депутаты. Как вы относитесь к такому решению музыканта – своевременное оно или нет?

      Зимой 2019 года он отказался участвовать в президентских выборах. Тогда Святослав Вакарчук сказал, что его не интересует президентский пост и власть, а лишь реальные изменения в стране. Теперь же Вакарчук баллотируется в Раду, объяснив, что именно там принимаются важнейшие решения.

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      В его команду вошли Юлия Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломия Бобровская, Юрий Соколов, Андрей Шараскин. Вакарчук призывает украинцев присоединяться к их команде. Главной задачей он называет изменение правил игры в украинской политике и отход от старой системы.

      12 лет назад Вакарчук уже был народным депутатом. Тогда он прошел в Раду по списку пропрезидентского блока "Наша Украина — Народная самооборона". Однако, поработал там недолго – в декабре 2008-го добровольно сложил депутатские полномочия.

      Участвуйте в опросе 24 канала относительно политического будущего Святослава Вакарчука.

       

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      Теги: Партия Голос Святослав Вакарчук Парламентские выборы 2019 Новости Украины Верховная Рада Опрос 24
      Источник: 24 канал
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