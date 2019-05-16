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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      Як ви ставитесь до рішення Вакарчука балотуватися в Раду?

      658 Читать новость на русском
      Чи вчасно Вакарчук іде в політику?
      Чи вчасно Вакарчук іде в політику? / Прес-служба партії "Голос"

      Святослав Вакарчук спробує вдруге пройти до Верховної Ради. 16 травня він оголосив про створення партії "Голос", з якою і балотуватиметься в депутати. Як ви ставитеся до такого рішення музиканта – своєчасне воно чи ні?

      Взимку 2019 року він відмовився брати участь у президентських виборах. Тоді Святослав Вакарчук сказав, що його не цікавить президентський пост та влада, а лише реальні зміни в країні. Тепер же Вакарчук балотується в Раду, пояснивши, що саме там приймаються найважливіші рішення.

      Читайте також: Читайте також:  Хто такий Святослав Вакарчук: біографія музиканта і лідера партії "Голос"

      До його команди увійшли Юлія Клименко, Ярослав Юрчишин, Соломія Бобровська, Юрій Соколов, Андрій Шараскін. Вакарчук закликає українців приєднуватися до їхньої команди. Головним завданням він називає зміну правил гри в українській політиці та відхід від старої системи.

      12 років тому Вакарчук уже був народним депутатом. Тоді він пройшов у Раду за списком пропрезидентського блоку "Наша Україна — Народна самооборона". Однак, попрацював там недовго – у грудні 2008-го добровільно склав депутатські повноваження.

      Беріть участь в опитуванні 24 каналу щодо політичного майбутнього Святослава Вакарчука.

       

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      Теги: Новини України Партія Голос Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Верховна Рада Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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