Как вы относитесь к запрету на въезд россиян-мужчин в Украину?
Украина к 26 декабря, пока будет действовать военное положение, не будет пропускать на свою территорию мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет. Часть украинцев считает, что такое решение следовало принять давно, часть – против. А как относитесь к нововведению вы?
Исключение составляют россияне, которые едут в Украину на похороны или с другой гуманитарной целью. Кроме того, для граждан Украины, следующих с территории РФ, никаких ограничений не существует.
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Как вы считаете, должна ли была Украина вводить ограничение на въезд россиянам-мужчинам?
Источник: 24 канал
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