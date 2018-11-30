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      ЗАБОРОНА В’ЇЗДУ РОСІЯНАМ В УКРАЇНУ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Як ви ставитеся до заборони в’їзду росіян-чоловіків в Україну?

      513 Читать новость на русском
      Росіянам-чоловікам закрили в'їзд в Україну
      Росіянам-чоловікам закрили в'їзд в Україну / Фото з відкритих джерел

      Україна до 26 грудня, поки діятиме воєнний стан, не пропускатиме на свою територію чоловіків-громадян Росії віком від 16 до 60 років. Частина українців вважає, що таке рішення варто було прийняти давно, частина – проти. А як ставитеся до нововведення ви?

      Виняток становлять росіяни, які їдуть в Україну на похорон або з іншою гуманітарною метою. Крім того, для громадян України, які прямують з території РФ, жодних обмежень не існує.

      Читайте також: Україна закрила в’їзд для чоловіків-громадян Росії

      Як вважаєте ви – чи повинна була Україна вводити обмеження на в'їзд росіянам-чоловікам?

       

       

      Теги: Україна – Росія Заборона в’їзду росіянам в Україну Новини України Новини політики Новини Росії Опитування 24
      Джерело: 24 канал
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