Як ви ставитеся до заборони в’їзду росіян-чоловіків в Україну?

Україна до 26 грудня, поки діятиме воєнний стан, не пропускатиме на свою територію чоловіків-громадян Росії віком від 16 до 60 років. Частина українців вважає, що таке рішення варто було прийняти давно, частина – проти. А як ставитеся до нововведення ви?

Виняток становлять росіяни, які їдуть в Україну на похорон або з іншою гуманітарною метою. Крім того, для громадян України, які прямують з території РФ, жодних обмежень не існує.

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Як вважаєте ви – чи повинна була Україна вводити обмеження на в'їзд росіянам-чоловікам?