15:30
22 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путина покусал Азаров. Спортивные игры глазами россиян
      Вєсті Кремля
      21:50, 19 марта
      Вести.UA: Зеленский составил конкуренцию Кличко. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:36, 21 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Как доносили в Союзе
      Згадати все
      23:50, 20 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Как выглядели первые украинские комиксы: крутые иллюстрации

      6 Читати новину українською
      Анатолий Василенко – первопроходец украинского комикса
      Анатолий Василенко – первопроходец украинского комикса / Коллаж 24 канала

      Стоит признать, что культура комикс-журналов не слишком распространена в Украине. И все же приключения в картинках нас не обошли. У нас есть свои, украинские, иллюстраторы, которые работали в этом направлении. И началось все не сегодня и не вчера, а в далеких 60-х прошлого века.

      Отцом украинского комикса считают карикатуриста Анатолия Василенко. Родился он на Полтавщине в 1938 году. В 20-ть пошел работать на сахарный завод. Как ни парадоксально, но оттуда и начался его творческий путь, пишет "Амнезия".

      Читайте также: ФБР поможет вернуть в Украину картину французского художника, которую похитили нацисты

      Он начал делать сатирические зарисовки для газеты местного профсоюза о будничных, но забавных случаях на заводе – краже сахара, бегства от охранников, вечеринках в баре после рабочего дня.

      Далее выучился в Киевском училище прикладного и декоративного искусства. А там уже работу с "Зіркою", "Піонерією", "Перцем", "Сільськими Вістями", "Веселкою" и "Дніпром" наладил. Также был главным художником в издании "Перченя" – рисовал по 3-4 иллюстрации для каждого номера. Также иллюстрировал произведения В. Нестайко, Ю. Ярмиша, Я. Стельмаха, П. Глазового, А. Крыжановского и других.

      Иллюстрации отца украинского комикса Анатолия Василенко: смотрите фото

      По словам Василенко, всегда имел много заказов. Даже в 90-х, когда работу было получить трудно. Господину Анатолию 80 лет, а он до сих пор делает карикатуры, иллюстрирует детские книги и сотрудничает с украинскими изданиями. А в сентябре 2018 года выставка работ художника стала спецпроектом Comic Con Ukraine.


      Фрагмент комикса Анатолия Василенко


      Фрагмент комикса Анатолия Василенко


      Фрагмент комикса Анатолия Василенко

      blog_ava
      В Киеве возле метро "Дорогожичи" маршрутка на пешеходном переходе сбила трех человек: видео 18+
      сегодня
      2069
      Теги: Новости Украины Новости культуры Литература
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном
      сегодня , 15:00 "Киев проводит политику раскола", "в Украине гражданская война": о русской проганаде за океаном
      Злой Одессит 206
      Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      сегодня , 14:01 Вопрос к кандидатам: на чем спекулируют ТОП-претенденты на пост президента
      Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      сегодня , 12:00 Українські бюлетені можуть "об'єднати" континенти
      Артем Овдієнко 874
      Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      сегодня , 08:40 Первая партия "Байрактаров" в Украине, или Как нам поможет оружие будущего
      Юрій Бутусов 2806
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 марта , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 1358
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Прогноз погоды на 17 апреля: в Украину движется похолодание и мокрый снег
       17 апреля 2017 , 07:33
      Киев остановится в пробках из-за репетиции парада
       22 августа 2018 , 10:24
      Циганков як заміна екс-зірці ПСЖ чи партнер чемпіона світу – лідеру Динамо відводять серйозну роль у 2-х топ-проектах
       31 декабря 2018 , 20:57
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук