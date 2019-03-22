Как выглядели первые украинские комиксы: крутые иллюстрации

Стоит признать, что культура комикс-журналов не слишком распространена в Украине. И все же приключения в картинках нас не обошли. У нас есть свои, украинские, иллюстраторы, которые работали в этом направлении. И началось все не сегодня и не вчера, а в далеких 60-х прошлого века.

Отцом украинского комикса считают карикатуриста Анатолия Василенко. Родился он на Полтавщине в 1938 году. В 20-ть пошел работать на сахарный завод. Как ни парадоксально, но оттуда и начался его творческий путь, пишет "Амнезия".

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Он начал делать сатирические зарисовки для газеты местного профсоюза о будничных, но забавных случаях на заводе – краже сахара, бегства от охранников, вечеринках в баре после рабочего дня.

Далее выучился в Киевском училище прикладного и декоративного искусства. А там уже работу с "Зіркою", "Піонерією", "Перцем", "Сільськими Вістями", "Веселкою" и "Дніпром" наладил. Также был главным художником в издании "Перченя" – рисовал по 3-4 иллюстрации для каждого номера. Также иллюстрировал произведения В. Нестайко, Ю. Ярмиша, Я. Стельмаха, П. Глазового, А. Крыжановского и других.

Иллюстрации отца украинского комикса Анатолия Василенко: смотрите фото

По словам Василенко, всегда имел много заказов. Даже в 90-х, когда работу было получить трудно. Господину Анатолию 80 лет, а он до сих пор делает карикатуры, иллюстрирует детские книги и сотрудничает с украинскими изданиями. А в сентябре 2018 года выставка работ художника стала спецпроектом Comic Con Ukraine.



Фрагмент комикса Анатолия Василенко



Фрагмент комикса Анатолия Василенко



Фрагмент комикса Анатолия Василенко