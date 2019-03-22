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      Як виглядали перші українські комікси: круті ілюстрації

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      Анатолій Василенко – першопроходець українського коміксу
      Анатолій Василенко – першопроходець українського коміксу / Колаж 24 каналу

      Варто визнати, що культура комікс-журналів не надто поширена в Україні. Та все ж пригоди у картинках нас не оминули. У нас є свої, українські, ілюстратори, які працювали у цьому напрямку. І розпочалось все не сьогодні і не вчора, а у далеких 60-х минулого століття.

      Батьком українського коміксу вважають карикатуриста Анатолія Василенка. Народився він на Полтавщині 1938 року. У 20-ть пішов працювати на цукровий завод. Як не парадоксально, але звідти і розпочався його творчий шлях, пише "Амнезія". 

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      Він почав робити сатиричні замальовки для газети місцевої профспілки про буденні, але кумедні випадки на заводі – крадіжки цукру, втечі від охоронців, вечірки в генделі після робочого дня.

      Далі вивчився у Київському училищі прикладного та декоративного мистецтва. А там вже роботу із "Зіркою", "Піонерією", "Перцем", "Сільськими Вістями", "Веселкою" та "Дніпром" налагодив. Також був головним художником у виданні "Перченя" – малював по 3-4 ілюстрації для кожного номеру. Також ілюстрував твори В. Нестайка, Ю. Ярмиша, Я. Стельмаха, П. Глазового, А. Крижанівського та інших.

      Ілюстрації батька українського коміксу Анатолія Василенка: дивіться фото

      За словами Василенка, завжди мав багато замовлень. Навіть у 90-х, коли роботу було отримати важко. Панові Анатолію 80 років, а він і досі робить карикатури, ілюструє дитячі книги та співпрацює із українськими виданнями. А у вересні 2018 року виставка робіт художника стала спецпроектом Comic Con Ukraine.


      Фрагмент коміксу Анатолія Василенка


      Фрагмент коміксу Анатолія Василенка


      Фрагмент коміксу Анатолія Василенка

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      Теги: Новини України Новини культури Література
      Джерело: 24 Канал
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