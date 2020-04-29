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      Как выглядели украинские политики в юности

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      Украинские политики в молодости
      Украинские политики в молодости / 24 Канал

      Весна – время молодости и легкости. Как выглядели в юности популярные украинские политики?

      24 канал нашел в сети архивные фотографии политиков из юности.

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      Владимир Зеленский – шестой Президент Украины с 20 мая 2019 года. Фотографии со времен, когда Зеленский был актером, комиком и шоуменом.

      С 2003 до 2019 года был руководителем "Студия Квартал-95".


      Владимир Зеленский в КВН / Фото: из открытых источников


      Владимир Зеленский и участники "Квартала" / Фото: из открытых источников


      Выступление Зеленского / Фото: из открытых источников


      Владимир Зеленский с Юрием Краповым / Фото: из открытых источников

      Петр Порошенко – пятый президент Украины, старожил украинской политики и довольно успешный кондитерский магнат.


      Петр Порошенко с Мариной Порошенко / Фото: из открытых источников


      Петр Порошенко / Фото: из открытых источников


      Петр Порошенко с семьей / Фото: из открытых источников

      Виталий Кличко – украинский боксер, политик, общественный деятель, член общественного совета журнала "ЕвроАтлантика", Герой Украины.

      С 5 июня 2014 года – Киевский городской голова. А с 25 июня 2014 года – Председатель Киевской городской государственной администрации.


      Братья Клички / Фото: из открытых источников


      Виталий Кличко / Фото: из открытых источников


      Виталий Кличко со своим братом / Фото: из открытых источников

      Юлия Тимошенко – народный депутат Украины с 1997 года. Первая женщина-премьер-министр Украины, она была 10 и 13 премьер-министром. Сейчас возглавляет партию "Батькивщина". 


      Юлия Тимошенко / Фото: из открытых источников


      Тимошенко / Фото: из открытых источников

      Нестор Шуфрич – украинский политик, член пророссийской "Партии регионов".


      Шуфрич с женой / Фото: из открытых источников

      Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии. В 2015 году получил гражданство Украины, а 2017 году был лишен этого гражданства.

      В 2020 году появилась информация, что Саакашвили могут назначить на должность вице-премьер-министра Украины.


      Михаил Саакашвили в детстве / Фото: из открытых источников


      Выпуск из университета / Фото: из открытых источников

      Иван Баканов – первый заместитель председателя СБУ и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Также Баканов друг детства Владимира Зеленского и бывший руководитель "95 квартала".


      Иван Баканов в детстве / Фото: из открытых источников


      Баканов в молодости (в центре) / Фото: из открытых источников

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Владимир Зеленский Михаил Саакашвили Новости политики Виталий Кличко Юлия Тимошенко - новости Нестор Шуфрич Петр Порошенко
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