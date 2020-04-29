Как выглядели украинские политики в юности

Весна – время молодости и легкости. Как выглядели в юности популярные украинские политики?

24 канал нашел в сети архивные фотографии политиков из юности.

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Владимир Зеленский – шестой Президент Украины с 20 мая 2019 года. Фотографии со времен, когда Зеленский был актером, комиком и шоуменом.

С 2003 до 2019 года был руководителем "Студия Квартал-95".



Владимир Зеленский в КВН / Фото: из открытых источников



Владимир Зеленский и участники "Квартала" / Фото: из открытых источников



Выступление Зеленского / Фото: из открытых источников



Владимир Зеленский с Юрием Краповым / Фото: из открытых источников

Петр Порошенко – пятый президент Украины, старожил украинской политики и довольно успешный кондитерский магнат.



Петр Порошенко с Мариной Порошенко / Фото: из открытых источников



Петр Порошенко / Фото: из открытых источников



Петр Порошенко с семьей / Фото: из открытых источников

Виталий Кличко – украинский боксер, политик, общественный деятель, член общественного совета журнала "ЕвроАтлантика", Герой Украины.

С 5 июня 2014 года – Киевский городской голова. А с 25 июня 2014 года – Председатель Киевской городской государственной администрации.



Братья Клички / Фото: из открытых источников



Виталий Кличко / Фото: из открытых источников



Виталий Кличко со своим братом / Фото: из открытых источников

Юлия Тимошенко – народный депутат Украины с 1997 года. Первая женщина-премьер-министр Украины, она была 10 и 13 премьер-министром. Сейчас возглавляет партию "Батькивщина".



Юлия Тимошенко / Фото: из открытых источников



Тимошенко / Фото: из открытых источников

Нестор Шуфрич – украинский политик, член пророссийской "Партии регионов".



Шуфрич с женой / Фото: из открытых источников

Михаил Саакашвили – экс-президент Грузии. В 2015 году получил гражданство Украины, а 2017 году был лишен этого гражданства.

В 2020 году появилась информация, что Саакашвили могут назначить на должность вице-премьер-министра Украины.



Михаил Саакашвили в детстве / Фото: из открытых источников



Выпуск из университета / Фото: из открытых источников

Иван Баканов – первый заместитель председателя СБУ и начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Также Баканов друг детства Владимира Зеленского и бывший руководитель "95 квартала".



Иван Баканов в детстве / Фото: из открытых источников