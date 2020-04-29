Як виглядали українські політики в юності

Весна – час молодості і легкості. Як виглядали в юності популярні українські політики?

24 канал віднайшов у мережі архівні фотографії політиків з юності.

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Володимир Зеленський – шостий Президент України з 20 травня 2019 року. Фотографії з часів, коли Зеленський був актором, коміком і шоуменом.

З 2003 до 2019 року був керівником "Студія Квартал-95".



Володимир Зеленський у КВН / Фото: з відкритих джерел



Володимир Зеленський і учасники "Кварталу" / Фото: з відкритих джерел



Виступ Зеленського / Фото: з відкритих джерел



Володимир Зеленський з Юрієм Краповим / Фото: з відкритих джерел

Петро Порошенко – п'ятий президент України, старожил української політики та досить успішний кондитерський магнат.



Петро Порошенко з Мариною Порошенко / Фото: з відкритих джерел



Петро Порошенко / Фото: з відкритих джерел



Петро Порошенко з родиною / Фото: з відкритих джерел

Віталій Кличко – український боксер, політик, громадський діяч, член громадської ради журналу "ЄвроАтлантика", Герой України.

З 5 червня 2014 року – Київський міський голова. А з 25 червня 2014 року – Голова Київської міської державної адміністрації.



Брати Клички / Фото: з відкритих джерел



Віталій Кличко / Фото: з відкритих джерел



Віталій Кличко зі своїм братом / Фото: з відкритих джерел

Юлія Тимошенко – народний депутат України з 1997 року. Перша жінка-прем'єр-міністр України, вона була 10 і 13 прем'єр-міністром. Наразі очолює партію "Батьківщина".



Юлія Тимошенко / Фото: з відкритих джерел



Тимошенко / Фото: з відкритих джерел

Нестор Шуфрич – український політик, член проросійської "Партії регіонів".



Шуфрич із дружиною / Фото: з відкритих джерел

Міхеїл Саакашвілі – експрезидент Грузії. У 2015 році отримав громадянство України, а 2017 був позбавлений цього громадянства.

У 2020 році з'явилась інформація, що Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем'єр-міністра України.



Міхеїл Саакашвілі в дитинстві / Фото: з відкритих джерел



Випуск із університету / Фото: з відкритих джерел

Іван Баканов – перший заступник голови СБУ і начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Також Баканов друг дитинства Володимира Зеленського і колишній керівник "95 кварталу".



Іван Баканов у дитинстві / Фото: з відкритих джерел