Як виглядали українські політики в юності
Весна – час молодості і легкості. Як виглядали в юності популярні українські політики?
24 канал віднайшов у мережі архівні фотографії політиків з юності.
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Володимир Зеленський – шостий Президент України з 20 травня 2019 року. Фотографії з часів, коли Зеленський був актором, коміком і шоуменом.
З 2003 до 2019 року був керівником "Студія Квартал-95".
Володимир Зеленський у КВН / Фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський і учасники "Кварталу" / Фото: з відкритих джерел
Виступ Зеленського / Фото: з відкритих джерел
Володимир Зеленський з Юрієм Краповим / Фото: з відкритих джерел
Петро Порошенко – п'ятий президент України, старожил української політики та досить успішний кондитерський магнат.
Петро Порошенко з Мариною Порошенко / Фото: з відкритих джерел
Петро Порошенко / Фото: з відкритих джерел
Петро Порошенко з родиною / Фото: з відкритих джерел
Віталій Кличко – український боксер, політик, громадський діяч, член громадської ради журналу "ЄвроАтлантика", Герой України.
З 5 червня 2014 року – Київський міський голова. А з 25 червня 2014 року – Голова Київської міської державної адміністрації.
Брати Клички / Фото: з відкритих джерел
Віталій Кличко / Фото: з відкритих джерел
Віталій Кличко зі своїм братом / Фото: з відкритих джерел
Юлія Тимошенко – народний депутат України з 1997 року. Перша жінка-прем'єр-міністр України, вона була 10 і 13 прем'єр-міністром. Наразі очолює партію "Батьківщина".
Юлія Тимошенко / Фото: з відкритих джерел
Тимошенко / Фото: з відкритих джерел
Нестор Шуфрич – український політик, член проросійської "Партії регіонів".
Шуфрич із дружиною / Фото: з відкритих джерел
Міхеїл Саакашвілі – експрезидент Грузії. У 2015 році отримав громадянство України, а 2017 був позбавлений цього громадянства.
У 2020 році з'явилась інформація, що Саакашвілі можуть призначити на посаду віцепрем'єр-міністра України.
Міхеїл Саакашвілі в дитинстві / Фото: з відкритих джерел
Випуск із університету / Фото: з відкритих джерел
Іван Баканов – перший заступник голови СБУ і начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ. Також Баканов друг дитинства Володимира Зеленського і колишній керівник "95 кварталу".
Іван Баканов у дитинстві / Фото: з відкритих джерел
Баканов у молодості (посередині) / Фото: з відкритих джерел