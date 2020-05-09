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Как выглядели женщины в Исламской революции: откровенные купальники и мини

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Женщины до Исламской революции
Женщины до Исламской революции / bigpicture.ru

Строгое мусульманское государство – Иран, где исповедуют ислам, а женщины имеют меньше прав, чем мужчины. Но до 1979 года Иран был вполне светским государством. Женщины носили мини и открытые купальники, имели возможность получить образование. 24 канал решил вспомнить, как выглядели женщины до Исламской революции.

При политике Резы Шахе Пехлеви Иран направлялся в западном направлении. По его решению страна началась меняться и модернизироваться, отмечает 24 канал.

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Женщины чувствовали себя свободно и носили ту одежду, которая им нравился. Это были и открытые купальники, и мини, и открытая обувь.


Купальники в Иране до 1979 года / Фото: bigpicture.ru


В Иране женщину без хиджаба сегодня не встретишь / Фото: bigpicture.ru


Открытые купальники до революции / Фото: bigpicture.ru

В период правления Резы Шахе Пехлеви женщины имели право получить образование.


Женщины получали образование / Фото: bigpicture.ru


Женщины без хиджаба / Фото: bigpicture.ru

Также иранские женщины были на обложках модных журналов.


Обложка одного из журналов / Фото: bigpicture.ru

В 1979 году к власти пришел новый верховный лидер аятолла Рухолла Хомейни, который постановил, что все женщины должны носить хиджаб – независимо от религии или национальности.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Иран Іслам Исламское государство
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