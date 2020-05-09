Як виглядали жінки до Ісламської революції: відверті купальники та міні

Строга мусульманська держава – Іран, де сповідують іслам, а жінки мають менше прав ніж чоловіки. Але до 1979 року Іран був цілком світською державою. Жінки носили міні та відкриті купальники, мали можливість отримати освіту. 24 канал вирішив пригадати, як виглядали жінки до Ісламської революції.

При політиці Резові Шаху Пехлеві Іран прямував у західному напрямку. За його рішенням країна почалась змінюватись та модернізуватися, зазначає 24 канал.

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Жінки почувались вільно, та носили той одяг, який їм подобався. Це були й відкриті купальники, й міні, і відкрите взуття.



Купальники в Ірані до 1979 року / Фото: bigpicture.ru



В Ірані жінку без хіджабу сьогодні не зустрінеш / Фото: bigpicture.ru



Відкриті купальники до революції / Фото: bigpicture.ru

За період правління Резова Шаху Пехлеві жінки мали право отримати освіту.



Жінки отримували освіту / Фото: bigpicture.ru



Жінки без хіджабу / Фото: bigpicture.ru

Також, іранські жінки були на обкладинках модних журналів.



Обкладинка одного з журналів / Фото: bigpicture.ru

У 1979 році до влади прийшов новий верховний лідер аятола Рухолла Хомейні, який постановив, що всі жінки повинні носити хіджаб – незалежно від релігії чи національності.