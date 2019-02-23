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      Как выглядит китайская копия "Титаника": фото со строительства лайнера-легенды

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      Китайскую копию "Титаника" собираются построить до конца 2019 года
      Китайскую копию "Титаника" собираются построить до конца 2019 года / AFP

      В Китае близится к завершению строительство точной копии наиболее известного лайнера 20 века, печально известного "Титаника". В Сычуани "близнец" известного пассажирского судна станет частью большого тематического парка.

      Корабль начали проектировать еще в 2016 году. Изначально планировалось, что на судне-копии внедрят высокотехнологичную симуляцию, чтобы позволить туристам пережить момент, когда судно столкнулось с айсбергом. Однако родственники погибших и выживших на "Титанике" назвали такую идею оскорбительной. Инвесторам пришлось отказаться от своих планов, пишет The Mirror.

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      Следует отметить, что шесть из девяти палуб массивного корабля построили еще в 2017 году. В этом году китайцы планируют завершить масштабное строительство. В сети появились снимки, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит будущая копия "Титаника".

      фото будівництво Титанік Китай копія
      Титанік Китай копія будівництво
      Фото со строительства китайской копии "Титаника"

      Туристическая достопримечательность, которую возводит компания Romandisea, длиной составит 269,6 метра, а в ширину – 28,19 метра. Чтобы построить печально известное пассажирское судно, компании пришлось потратить 125 миллионов фунтов стерлингов. Корабль поставят на воду и закрепят на реке Даинг Ци в городе Суйнин, в провинции Сычуань. Таким образом лайнер разместят в средиземноморском районе популярного международного туристического курорта.

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      Фото со строительства китайской копии "Титаника"

      Что известно о "Титанике"? Это самое большое пассажирское судно класса "Олимпик" на время своего построения. Лайнер принадлежал компании White Star Line. Во время первого своего рейса, который начинался из гавани Саутгемптона в Великобритании и должен был завершиться в Нью-Йорке, 14 апреля 1912 года корабль столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. Авария унесла жизни 1517 человек. Трагедию считают главной морской катастрофой 20 века.

      Титанік фото корабель пасажирський лайнер
      Так выглядел самый большой пассажирский лайнер "Титаник" в 1912 году перед своим первым и последним рейсом

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      Теги: Китай Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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