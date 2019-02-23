Как выглядит китайская копия "Титаника": фото со строительства лайнера-легенды

В Китае близится к завершению строительство точной копии наиболее известного лайнера 20 века, печально известного "Титаника". В Сычуани "близнец" известного пассажирского судна станет частью большого тематического парка.

Корабль начали проектировать еще в 2016 году. Изначально планировалось, что на судне-копии внедрят высокотехнологичную симуляцию, чтобы позволить туристам пережить момент, когда судно столкнулось с айсбергом. Однако родственники погибших и выживших на "Титанике" назвали такую идею оскорбительной. Инвесторам пришлось отказаться от своих планов, пишет The Mirror.

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Следует отметить, что шесть из девяти палуб массивного корабля построили еще в 2017 году. В этом году китайцы планируют завершить масштабное строительство. В сети появились снимки, на которых можно увидеть, как сейчас выглядит будущая копия "Титаника".





Фото со строительства китайской копии "Титаника"

Туристическая достопримечательность, которую возводит компания Romandisea, длиной составит 269,6 метра, а в ширину – 28,19 метра. Чтобы построить печально известное пассажирское судно, компании пришлось потратить 125 миллионов фунтов стерлингов. Корабль поставят на воду и закрепят на реке Даинг Ци в городе Суйнин, в провинции Сычуань. Таким образом лайнер разместят в средиземноморском районе популярного международного туристического курорта.



Фото со строительства китайской копии "Титаника"

Что известно о "Титанике"? Это самое большое пассажирское судно класса "Олимпик" на время своего построения. Лайнер принадлежал компании White Star Line. Во время первого своего рейса, который начинался из гавани Саутгемптона в Великобритании и должен был завершиться в Нью-Йорке, 14 апреля 1912 года корабль столкнулся с айсбергом в Атлантическом океане и затонул. Авария унесла жизни 1517 человек. Трагедию считают главной морской катастрофой 20 века.





Так выглядел самый большой пассажирский лайнер "Титаник" в 1912 году перед своим первым и последним рейсом