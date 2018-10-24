Копия "Титаника" повторит легендарный маршрут оригинала

Компания Blue Star строит точную копию легендарного корабля "Титаник", который планируется спустить на воду к 2022 году.

Об этом сообщило издание Evening Standard.

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Отмечается, что новый лайнер получит название "Титаник II", а после завершения строительства корабль повторит маршрут оригинала через Атлантический океан.

Лайнер строится в Китае и будет иметь длину 269 метров и ширину 28 метров. Внутреннее устройство и интерьер всех помещений оригинального "Титаника" будут полностью воспроизведены, однако с применением новых технологий.

"Титаник II" сможет принять на борт 2400 пассажиров и около 900 членов экипажа – ровно столько же, как и оригинал. Однако на этот раз, как заявляет представитель Blue Star, на корабле будет достаточно шлюпок и спасательных жилетов для всех пассажиров.

Ожидается, что после спуска на воду новый лайнер сначала сделает двухнедельный переход из Дубая в Саутгемптон в Великобритании, а только потом пройдет классический маршрут в Нью-Йорк через Атлантический океан.

Что известно о "Титанике"?Это британский трансатлантический пароход, который был крупнейшим судном в мире на момент своего строительства. Корабль затонул в 1912 году в северной части Атлантики во время своего первого и единственного рейса после столкновения с айсбергом (первый и единственный корабль, затонувший в результате столкновения с айсбергом). По официальным данным, в результате трагедии погибло 1496 человек.