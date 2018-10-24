Копія "Титаніка" повторить легендарний маршрут оригінала

Компанія Blue Star будує точну копію легендарного корабля "Титанік", який планується спустити на воду до 2022 року.

Про це повідомило видання Evening Standard.

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Зазначається, що новий лайнер отримає назву "Титанік II", а після завершення будівництва корабель повторить маршрут оригіналу через Атлантичний океан.

Лайнер будується у Китаї та матиме довжину 269 метрів і ширину 28 метрів. Внутрішній устрій та інтер'єр усіх приміщень оригінального "Титаніка" буде повністю відтворено, однак із застосуванням нових технологій.

"Титанік II" зможе прийняти на борт 2400 пасажирів і майже 900 членів екіпажу – рівно стільки ж, як і оригінал. Однак цього разу, як заявляє представник Blue Star, на кораблі буде досить шлюпок і рятувальних жилетів для всіх пасажирів.

Очікується, що після спуску на воду новий лайнер спочатку зробить двотижневий перехід з Дубая в Саутгемптон у Великобританії, а тільки потім пройде класичний маршрут до Нью-Йорка через Атлантичний океан.

Що відомо про "Титанік"?Це британський трансатлантичний пароплав, який був найбільшим судном у світі на момент свого будівництва. Корабель затонув у 1912 році в північній частині Атлантики під час свого першого і єдиного рейсу після зіткнення з айсбергом (перший та єдиний корабель, що затонув внаслідок зіткнення з айсбергом). За офіційними даними, внаслідок трагедії загинуло 1496 чоловік.