08:43
23 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 лютого
      Вєсті.UA: Сестри Анна Марія Опанасюк чи адепти "руского міра". Скандальні обмовки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:14, 22 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Як виглядає китайська копія сумнозвісного "Титаніка": фото із будівництва лайнера-легенди

      843 Читать новость на русском
      Китайську копію "Титаніка" збираються побудувати до кінця 2019 року
      Китайську копію "Титаніка" збираються побудувати до кінця 2019 року / AFP

      У Китаї близиться до завершення будівництво точної копії найбільш відомого лайнера 20 століття, сумнозвісного "Титаніка". У Сичуані "близнюк" відомого пасажирського судна стане частиною великого тематичного парку.

      Корабель почали проектувати ще у 2016 році. Спочатку планувалося, що на судні-копії впровадять високотехнологічну симуляцію, щоб дозволити туристам пережити момент, коли судно зіткнулося з айсбергом. Проте родичі загиблих та тих, що вижили на "Титаніку", назвали таку ідею образливою. Інвесторам довелося відмовитися від своїх планів, пише The mirror.

      Читайте також: Копія "Титаніка" повторить легендарний маршрут оригінала

      Слід зазначити, що шість із дев’яти палуб масивного корабля побудували ще у 2017 році. Цього року китайці планують завершити масштабне будівництво. Наразі у мережі з’явились знімки, на яких можна побачити, як наразі виглядає майбутня копія "Титаніка".

      фото будівництво Титанік Китай копія
      Титанік Китай копія будівництво
      Фото із будівництва китайської копії "Титаніка"

      Туристична пам’ятка, яку зводить компанія Romandisea, довжиною сягатиме 269,6 метра, а у ширину – 28,19 метра. Щоб побудувати сумнозвісне пасажирське судно компанії довелося витратити 125 мільйонів фунтів стерлінгів. Корабель поставлять на воду і закріплять на річці Даінг Ці у місті Суйнін, що у провінції Сичуань. Таким чином лайнер розташують у середземноморському районі популярного міжнародного туристичного курорту.

      Титанік Китай лайнер будівництво корабель Титанік айсбергТитанік копія будівництво корабель лайнер
      Фото із будівництва китайської копії "Титаніка"

      Що відомо про "Титанік"? Це найбільше пасажирське судно класу "Олімпік" на час своєї побудови. Лайнер належав компанії White Star Line. Під час першого свого рейсу, який розпочинався із гавані Саутгемптона у Великобританії та мав завершитися у Нью-Йорку, 14 квітня 1912 корабель зіткнувся із айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Аварія забрала життя 1517 осіб. Трагедію вважають головною морською катастрофою 20 століття.

      Титанік фото корабель пасажирський лайнер
      Так виглядав найбільший пасажирський лайнер "Титанік" у 1912 році перед своїм першим і останнім рейсом

      blog_ava
      Морська піхота отримала другу партію бронеавтомобілів "Варта"
      сьогодні
      1081
      Теги: Водний транспорт Китай
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сьогодні , 01:00 США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      Іван Яковина 1644
      Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      22 лютого , 22:33 Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      Артем Овдієнко 1902
      Головні новини 22 лютого: скандал із сестрами Опанасюк і мільйонний штраф Ryanair і Wizzair
      22 лютого , 22:27 Головні новини 22 лютого: скандал із сестрами Опанасюк і мільйонний штраф Ryanair і Wizzair
      1852
      Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      22 лютого , 22:01 Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 787
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      22 лютого , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 1338
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук