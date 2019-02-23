Як виглядає китайська копія сумнозвісного "Титаніка": фото із будівництва лайнера-легенди

У Китаї близиться до завершення будівництво точної копії найбільш відомого лайнера 20 століття, сумнозвісного "Титаніка". У Сичуані "близнюк" відомого пасажирського судна стане частиною великого тематичного парку.

Корабель почали проектувати ще у 2016 році. Спочатку планувалося, що на судні-копії впровадять високотехнологічну симуляцію, щоб дозволити туристам пережити момент, коли судно зіткнулося з айсбергом. Проте родичі загиблих та тих, що вижили на "Титаніку", назвали таку ідею образливою. Інвесторам довелося відмовитися від своїх планів, пише The mirror.

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Слід зазначити, що шість із дев’яти палуб масивного корабля побудували ще у 2017 році. Цього року китайці планують завершити масштабне будівництво. Наразі у мережі з’явились знімки, на яких можна побачити, як наразі виглядає майбутня копія "Титаніка".





Фото із будівництва китайської копії "Титаніка"

Туристична пам’ятка, яку зводить компанія Romandisea, довжиною сягатиме 269,6 метра, а у ширину – 28,19 метра. Щоб побудувати сумнозвісне пасажирське судно компанії довелося витратити 125 мільйонів фунтів стерлінгів. Корабель поставлять на воду і закріплять на річці Даінг Ці у місті Суйнін, що у провінції Сичуань. Таким чином лайнер розташують у середземноморському районі популярного міжнародного туристичного курорту.



Фото із будівництва китайської копії "Титаніка"

Що відомо про "Титанік"? Це найбільше пасажирське судно класу "Олімпік" на час своєї побудови. Лайнер належав компанії White Star Line. Під час першого свого рейсу, який розпочинався із гавані Саутгемптона у Великобританії та мав завершитися у Нью-Йорку, 14 квітня 1912 корабель зіткнувся із айсбергом в Атлантичному океані та затонув. Аварія забрала життя 1517 осіб. Трагедію вважають головною морською катастрофою 20 століття.





Так виглядав найбільший пасажирський лайнер "Титанік" у 1912 році перед своїм першим і останнім рейсом