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      Как выглядит село на Житомирщине, которое выгорело дотла: фото

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      Село Личманы, которое выгорело дотла / ТСН

      Пламя от пожаров на Житомирщине уничтожило по меньшей мере 4 тысячи гектаров леса. Огонь также разрушил более 80 домов местных жителей. Как выглядит село Личманы, которое выгорело дотла – смотрите фото.

      Отметим, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Фото сгоревшего села опубликовали местные жители, передает ТСН.

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      На фото видно, что огонь уничтожил дома и автомобили. На некоторых фотографиях видны даже разбросанные кухонные принадлежности.

      Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Житомирской области уже сгорели более 80 домов.

      Наибольший урон огонь нанес селам:

      • Нижняя Рудня;
      • Острова;
      • Магдине;
      • Личманы.

      Разрушенное огнем село на Житомирщине / Фото ТСН

      Главное о пожаре на Житомирщине

      • Пожар в Житомирской области начался 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи.
      • К ликвидации последствий пожара привлекли более 100 человек и 20 единиц техники, в частности авиации – 3 самолета Ан-32П.
      • В целом по 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им осложняют мощные ветры.
      • По состоянию на 18 апреля спасатели продолжают тушить тление травяного настила и пеньков после масштабного пожара, который бушевал в регионе. Известно, что сейчас открытого огня нет, впрочем пламя уничтожило 7 800 гектаров лесной подстилки.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Новости Житомира Пожар ГСЧС
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