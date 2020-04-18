Как выглядит село на Житомирщине, которое выгорело дотла: фото
Пламя от пожаров на Житомирщине уничтожило по меньшей мере 4 тысячи гектаров леса. Огонь также разрушил более 80 домов местных жителей. Как выглядит село Личманы, которое выгорело дотла – смотрите фото.
Отметим, пожар вспыхнул из-за поджога травы. Фото сгоревшего села опубликовали местные жители, передает ТСН.
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На фото видно, что огонь уничтожил дома и автомобили. На некоторых фотографиях видны даже разбросанные кухонные принадлежности.
Ранее сообщалось, что в результате масштабных пожаров в Житомирской области уже сгорели более 80 домов.
Наибольший урон огонь нанес селам:
- Нижняя Рудня;
- Острова;
- Магдине;
- Личманы.
Разрушенное огнем село на Житомирщине / Фото ТСН
Главное о пожаре на Житомирщине
- Пожар в Житомирской области начался 16 апреля рядом с селами Рудня и Выступовичи.
- К ликвидации последствий пожара привлекли более 100 человек и 20 единиц техники, в частности авиации – 3 самолета Ан-32П.
- В целом по 16 апреля в Житомирской области зафиксировали сразу 45 пожаров в экосистемах. Противостояние им осложняют мощные ветры.
- По состоянию на 18 апреля спасатели продолжают тушить тление травяного настила и пеньков после масштабного пожара, который бушевал в регионе. Известно, что сейчас открытого огня нет, впрочем пламя уничтожило 7 800 гектаров лесной подстилки.
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