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      Який вигляд має село на Житомирщині, яке вигоріло вщент: фото

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      Село Личмани, яке вигоріло вщент / ТСН

      Полум'я від пожеж на Житомирщині знищило щонайменше 4 тисячі гектарів лісу. Вогонь також зруйнував понад 80 будинків місцевих мешканців. Який вигляд має село Личмани, яке вигоріло вщент – дивіться фото.

      Зауважимо, пожежа спалахнула через підпал трави. Фото згорілого села опублікували місцеві мешканці, передає ТСН.

      Варто прочитати Масштабна пожежа на Житомирщині: яка ситуація у регіоні зараз – фото, відео

      На фото видно, що вогонь знищив будинки та автомобілі. На деяких світлинах видно навіть розкидане кухонне приладдя.

      Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Житомирській області вже згоріли понад 80 будинків.

      Найбільшої шкоди вогонь завдав селам:

      • Нижня Рудня;
      • Острови;
      • Магдину;
      • Личмани.

      Зруйноване вогнем село на Житомирщині / Фото ТСН

      Головне про пожежу на Житомирщині

      • Пожежа у Житомирській області почалася 16 квітня поряд з селами Рудня і Виступовичі. 
      • До ліквідації наслідків пожежі залучили понад 100 людей і 20 одиниць техніки, зокрема авіацію – 3 літаки Ан-32П.
      • Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.
      • Станом на 18 квітня рятувальники продовжують гасити тління трав'яного настилу та пеньків після масштабної пожежі, що лютувала в регіоні. Відомо, що наразі відкритого вогню немає, втім полум'я знищило 7 800 гектарів лісової підстилки.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини Житомира Пожежа ДСНС
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