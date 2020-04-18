Який вигляд має село на Житомирщині, яке вигоріло вщент: фото
Полум'я від пожеж на Житомирщині знищило щонайменше 4 тисячі гектарів лісу. Вогонь також зруйнував понад 80 будинків місцевих мешканців. Який вигляд має село Личмани, яке вигоріло вщент – дивіться фото.
Зауважимо, пожежа спалахнула через підпал трави. Фото згорілого села опублікували місцеві мешканці, передає ТСН.
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На фото видно, що вогонь знищив будинки та автомобілі. На деяких світлинах видно навіть розкидане кухонне приладдя.
Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Житомирській області вже згоріли понад 80 будинків.
Найбільшої шкоди вогонь завдав селам:
- Нижня Рудня;
- Острови;
- Магдину;
- Личмани.
Зруйноване вогнем село на Житомирщині / Фото ТСН
Головне про пожежу на Житомирщині
- Пожежа у Житомирській області почалася 16 квітня поряд з селами Рудня і Виступовичі.
- До ліквідації наслідків пожежі залучили понад 100 людей і 20 одиниць техніки, зокрема авіацію – 3 літаки Ан-32П.
- Загалом за 16 квітня у Житомирській області зафіксували одразу 45 пожеж в екосистемах. Протистояння їм ускладнюють потужні вітри.
- Станом на 18 квітня рятувальники продовжують гасити тління трав'яного настилу та пеньків після масштабної пожежі, що лютувала в регіоні. Відомо, що наразі відкритого вогню немає, втім полум'я знищило 7 800 гектарів лісової підстилки.
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