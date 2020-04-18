Який вигляд має село на Житомирщині, яке вигоріло вщент: фото

Полум'я від пожеж на Житомирщині знищило щонайменше 4 тисячі гектарів лісу. Вогонь також зруйнував понад 80 будинків місцевих мешканців. Який вигляд має село Личмани, яке вигоріло вщент – дивіться фото.

Зауважимо, пожежа спалахнула через підпал трави. Фото згорілого села опублікували місцеві мешканці, передає ТСН.

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На фото видно, що вогонь знищив будинки та автомобілі. На деяких світлинах видно навіть розкидане кухонне приладдя.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масштабних пожеж у Житомирській області вже згоріли понад 80 будинків.

Найбільшої шкоди вогонь завдав селам:

Нижня Рудня;

Острови;

Магдину;

Личмани.

Зруйноване вогнем село на Житомирщині / Фото ТСН

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