Президентская партия "Слуга народа" займет аж 254 места в новом парламенте. О том, как выглядит типичный представитель партии Владимира Зеленского – читайте дальше.

Согласно информации аналитического портала "Слово и Дело", типичный депутат от "Слуги народа" – это мужчина 39-лет. Читайте также: Насколько выросло количество украинских мигрантов в Польше: неожиданные цифры Большинство народных избранников, баллотирующихся от президентской партии, живут в Киеве.

Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа" 62% депутатов ранее не имели опыта в политической или общественной деятельности.

Только 96 депутатов имели политический опыт И самое интересное: 19 нардепов от "Слуги народа" до избрания были безработными. Полный выпуск "Вести. UA " – смотрите здесь.

Источник: 24 канал