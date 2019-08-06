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      Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа"

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      Президентская партия "Слуга народа" займет аж 254 места в новом парламенте. О том, как выглядит типичный представитель партии Владимира Зеленского – читайте дальше.

      Согласно информации аналитического портала "Слово и Дело", типичный депутат от "Слуги народа" – это мужчина 39-лет.

      Читайте также: Насколько выросло количество украинских мигрантов в Польше: неожиданные цифры

      Большинство народных избранников, баллотирующихся от президентской партии, живут в Киеве.


      Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа"

      62% депутатов ранее не имели опыта в политической или общественной деятельности.


      Только 96 депутатов имели политический опыт

      И самое интересное: 19 нардепов от "Слуги народа" до избрания были безработными.

      Полный выпуск "Вести. UA " – смотрите здесь.

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      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Верховная Рада Слуга народа
      Источник: 24 канал
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