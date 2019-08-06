Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа"
Президентская партия "Слуга народа" займет аж 254 места в новом парламенте. О том, как выглядит типичный представитель партии Владимира Зеленского – читайте дальше.
Согласно информации аналитического портала "Слово и Дело", типичный депутат от "Слуги народа" – это мужчина 39-лет.
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Большинство народных избранников, баллотирующихся от президентской партии, живут в Киеве.
Как выглядит типичный будущий депутат от "Слуги народа"
62% депутатов ранее не имели опыта в политической или общественной деятельности.
Только 96 депутатов имели политический опыт
И самое интересное: 19 нардепов от "Слуги народа" до избрания были безработными.
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