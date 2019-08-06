Президентська партія "Слуга народу" посяде аж 254 місця у новому парламенті. Про те, як виглядає типовий представник партії Володимира Зеленського – читайте далі.

Згідно з інформацією аналітичного порталу "Слово і Діло", типовий депутат від "Слуги народу" – це чоловік 39-років.

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Більшість народних обранців, що балотуються від президентської партії, живуть у Києві.



Який вигляд має типовий майбутній депутат від "Слуги народу"

62% депутатів раніше не мали досвіду у політичній чи громадській діяльності.



Лише 96 депутатів мали політичний досвід

І найцікавіше: 19 нардепів від "Слуги народу" до обрання були безробітними.

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