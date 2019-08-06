07:42
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чому Путін вчить Трампа. "Російська демократія" на практиці
      Вєсті Кремля
      21:30, 5 серпня
      Вєсті.UA: Куди зник Гройсман. З якими тваринами асоціюються топ-політики
      Вєсті.UA
      19:26, 5 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Цифра
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ АНДРІЙ БОГДАН

      Який вигляд має типовий майбутній депутат від "Слуги народу"

      237 Читать новость на русском

      Президентська партія "Слуга народу" посяде аж 254 місця у новому парламенті. Про те, як виглядає типовий представник партії Володимира Зеленського – читайте далі.

      Згідно з інформацією аналітичного порталу "Слово і Діло", типовий депутат від "Слуги народу" – це чоловік 39-років.

      Читайте також: Наскільки зросла кількість українських мігрантів в Польщі: неочікувані цифри

      Більшість народних обранців, що балотуються від президентської партії, живуть у Києві. 


      Який вигляд має типовий майбутній депутат від "Слуги народу"

      62% депутатів раніше не мали досвіду у політичній чи громадській діяльності. 


      Лише 96 депутатів мали політичний досвід

      І найцікавіше: 19 нардепів від "Слуги народу" до обрання були безробітними.

      Повний випуск "Вєсті. UA" – дивіться тут

      blog_ava
      Олешківські піски – друга за величиною пустеля Європи: фантастичні фото
      сьогодні
      1179
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      5 серпня , 23:35 Володимир Кравченко – новий командувач ОС: що про нього відомо
      2696
      Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      5 серпня , 22:30 Головні новини 5 серпня: Кравченко – новий керівник ООС, у Росії вибухнув склад з боєприпасами
      2192
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      5 серпня , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      835
      Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      5 серпня , 22:09 Кровавые митинги в Москве: Путин пытается отыграться за поражение в Киеве
      Іван Яковина 1755
      Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      5 серпня , 22:00 Торговый центр вместо Херсонеса, незаконные авиаперелеты и игра на выживание: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 618
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук