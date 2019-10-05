Как заново учат ходить бойцов с тяжелыми травмами: истории украинских защитников

В клинике под Киевом заново учат ходить бойцов с тяжелыми травмами конечностей и позвоночника. За 5 лет существования благотворительного проекта для защитников Украины, здесь бесплатно пролечили более 260 раненых. Даже несмотря на приговор "навсегда быть прикованным к постели" отсюда на своих ногах ушел не один пациент.

"Будем устанавливать беспроводную электростимуляцию для улучшение сокращения и укрепление мышц начинали с нуля, а сейчас достигли нагрузки 9-ти", – рассказал врач.

Читайте также: Жители прифронтовых поселков Донбасса просят не отводить украинских военных, – экс-глава ВЦА

25-летний боец Александр Оленчук ежедневно борется за жизнь. Чтобы стоять, хотя бы с помощью вертикализатора, которым он уже три года занимается по шесть часов. Тяжелую травму Александр получил на Донбассе еще в 2016 году, тогда парня полностью парализовало. Сейчас же несмотря на боль он постепенно восстанавливает утраченное здоровье.



Боец Александр

Александру есть на кого равняться, ведь его вдохновляет сосед по палате Сергей Салий. В том, что с пулевым ранением позвоночника Сергей станет на ноги, не верили даже врачи. Однако сейчас мужчина заново учится ходить в специальной конструкции – экзоскелете.



Экзоскелет

Похожий в отечественном центре "Нодус" уже изготавливают и для Александра. "Это впервые в Украине", – добавил нейрохирург Александр Кулик.

Скоро должен и у меня быть экзоскелет. Буду пробовать передвигаться. Должно все получиться,

– рассказал участник боевых действий в зоне ООС Александр Оленчук.

Верят в успех и врачи. Через их руки прошло более 260 тяжело раненых бойцов. Очень помогают волонтеры и благотворители, ведь реабилитация одного тяжелобольного ежемесячно обходится в 200-300 тысяч гривен. Даже пациенты, которые были в коме, после длительного курса реабилитации уходят домой своими ногами, как вот боец Илья Карпов.



Илья Карпов

Но для кого-то сложный путь восстановления еще впереди. Герой Украины Александр Петриковский в центре два года. Получив ранение головы, был без сознания. Его лечили в Польше, Израиле, Соединенных Штатах Америки, но чувствовать себя лучше стал именно дома.

"На тех стадиях, где пациент без сознания, он не может проявлять свою активную позицию. Все зависит от медиков и от природы, но потом, когда к нему возвращается сознание, когда начинает понимать язык, какие-то действия с ним проводятся, он уже тогда решает", – пояснил нейрохирург Александр Кулик. Сейчас своей очереди на лечение у реабилитологов центра ждут более 680 бойцов со всей Украины.