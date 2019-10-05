Як заново навчають ходити бійців з тяжкими травмами: історії українських захисників

У клініці під Києвом заново навчають ходити бійців з тяжкими травмами кінцівок і хребта. За 5 років існування благодійного проекту для захисників України, тут безкоштовно пролікували понад 260 поранених. Навіть попри вирок "назавжди бути прикутим до ліжка" звідси на своїх ногах пішов не один пацієнт.

"Будем встановлювати безпровідну електростимуляцію для покращення скорочення й укріплення м’язів починали з нуля, а зараз досягли навантаження 9-ти", – розповів лікар.

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25-річний боєць Олександр Оленчук щодня бореться за життя. Аби стояти, хоча б за допомогою вертикалізатора, яким він вже три роки займається по шість годин. Тяжку травму Олександр отримав на Донбасі ще 2016 року, тоді хлопця повністю паралізувало. Нині ж попри біль він поступово відновлює втрачене здоров’я.



Боєць Олександр

Олександру є на кого рівнятися, адже його надихає сусід по палаті Сергій Салій. У те, що з кульовим пораненням хребта Сергій стане на ноги не вірили навіть лікарі. Проте нині чоловік заново вчиться ходити в спеціальній конструкції – екзоскелеті.



Екзоскелет

Схожий у вітчизняному центрі "Нодус" вже виготовляють і для Олександра. "Це вперше в Україні", – додав нейрохірург Олександр Кулик.

Скоро повинен і в мене бути екзоскелет. Буду пробувати пересуватися. Повинно все вийти,

– розповів учасник бойових дій у зоні ООС Олександр Оленчук.

Вірять в успіх і лікарі. Через їх руки пройшли понад 260 тяжко поранених бійців. Дуже допомагають волонтери та благодійники, адже реабілітація одного тяжкохворого щомісяця обходиться у 200-300 тисяч гривень. Навіть пацієнти, які були у комі, після тривалого курсу реабілітації йдуть додому своїми ногами, як от боєць Ілля Карпов.



Ілля Карпов

Та для когось складний шлях відновлення ще попереду. Герой України Олександр Петриківський у центрі два роки. Отримавши поранення голови, був без свідомості. Його лікували у Польщі, Ізраїлі, Сполучених Штатах Америки, але почуватись краще став саме вдома.

"На тих стадіях, де пацієнт без свідомості, він не може проявляти активну свою позицію. Все залежить від медиків і від природи, але потім, коли до нього повертається свідомість, коли починає розуміти мову, якісь дії що з ним проводяться, він вже тоді вирішує", – пояснив нейрохірург Олександр Кулик. Нині своєї черги на лікування у реабілітологів центру чекають понад 680 бійців з усієї України.