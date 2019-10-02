Солнечная станция на месте свалки: чем поражает самая прогрессивная община на Хмельнитчине

Дунаевцы – городок на Хмельнитчине – стал центром одной из первых и, как показывает опыт, самых передовых украинских общин. Им удается не только эффективно объединять один город и 50 сел, но и постоянно развиваться в экономической и социальной сферах.

Что известно о Дунаевецкой объединенной общине

Община действительно объединяет 50 сел и один город.

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Население – 37 тысяч человек.



Состав общины

"Община непростая, община сложная, потому что объединилось вокруг города районного значения 50 сел, и более половины из них были дотационными", – рассказала Дунаевецкая городская глава Велина Заяц.



Глава общины

Диалог с жителями каждого из сел в общине ведется через старост.

Каждый староста является членом Исполнительного комитета, участвует в заседаниях сессий, то есть он знает, что делается в общине. Если не делается что-то сегодня в их населенном пункте, то люди должны понять, что все вместе делать невозможно и усилия прилагаются где-то в другом месте,

– объяснила основы коммуникации глава общины Велина Заяц.

Бюджет общины

Бюджет общины в 2019 году составляет 260,7 миллиона гривен, половину этой суммы община зарабатывает самостоятельно.



Бюджет общины

По словам главы, главное что община имеет еще много резервов для развития.

Потому что мы понимаем, что еще есть теневая занятость, еще не все учтенные земли, и они не работают сегодня на общину,

– отметила Велина Заяц.

Как зарабатывает община

В том, что зарабатывать можно даже на вчерашних пустырях, в общине уже убедились. До 2016 года на этом месте был пустырь и свалка.



В общине зарабатывают на солнечной энергии

Городок всегда славился умением зарабатывать. Сейчас бизнес стал более современным – например, солнечные электростанции.

Но взяли землю, начали немного убирать, построили станцию и теперь зарабатываем на этом деньги,

– рассказал энергетик ООО "Энергосервис Дунаевцы" Сергей Гурный.



Энергетик ООО "Энергосервис Дунаевцы" Сергей Гурный

Строили станцию в три этапа, сейчас она занимает 30 гектаров земли, на которых установили 18 тысяч модулей. Схема проста и выгодна всем. Инвестор зарабатывает на солнечной энергии, а общество – на налогах и арендной плате за землю. А вдобавок – имеет официальные рабочие места для своих жителей.



Схема заработка на солнечной энергетике

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Все имеют право стать членом общины

Равное участие всех жителей – обязательно предусмотрено в Стратегии развития Дунаевецкой общины. Для этого существует и Центр комплексной реабилитации детей с инвалидностью "Ласточка". Его посещают дети от 2 до 18 лет.



Глава реабилитационного центра

"Ласточка" – коммунальное учреждение, которое работает с 2003 года и финансируется из местного бюджета. В год это составляет более миллиона гривен.



Финансирование "Ласточки"

В центре используют современное оборудование и практикуют международные методики работы с детьми. Например, сенсорная комната – для развития цветовосприятия, звуковосприятия и тактильного восприятия.



Вход в сенсорную комнату

Дети получают различные услуги по реабилитации и профессиональной ориентации. Например, учатся делать блокноты или сувениры. Умение, которое во взрослой жизни поможет зарабатывать на себя и быть полноправным членом общины.



Занятия в реабилитационном центре

Больше – смотрите в видео программы.